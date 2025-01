Evacuato condominio di sei piani in via Rainoldi a Varese per incendio

L’allarme è scattato che non erano ancora le 11 di venerdì in via Rainoldi a Varese, nella zona fra Biumo Inferiore e le Stazioni: venivano segnalate fiamme negli scantinati di un condominio di diversi piani che hanno fatto precipitare sul posto due partenze dei vigili del fuoco del comando provinciale di Varese, un’autoscala e un’autopompa serbatoio che hanno avuto la meglio sulle fiamme.

I danni sono importanti, in particolare sono al vaglio le tenute delle solette dei due scantinati rimasti lesionati nel rogo.

Per precauzione l’intero stabile, di sei piani, è stato evacuato.

Sul posto il 118 ha inviato ambulanza e automedica; i sanitari hanno visitato sul posto un uomo di 32 anni rimasto leggermente intossicato dai fumi dell’incendio e trattato con ossigeno in codice verde.

Oltre ai mezzi del soccorso sanitario il 112 ha allertato anche le Volanti della polizia di Stato che hanno eseguito i primi rilievi: è attesa una relazione dei vigili del fuoco per meglio comprendere la dinamica dei fatti e risalire ad eventuali responsabilità dal momento che non può escludersi l’origine dolosa dell’incendio.