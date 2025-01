Falsi carabinieri, una mattina di telefonate “sospette” ai cittadini di Gazzada Schianno

Chiamate sospette hanno messo in allarme questa mattina i cittadini di Gazzada Schianno. Alcuni malintenzionati, fingendosi carabinieri, hanno contattato le famiglie per ottenere informazioni sulla composizione dei loro nuclei familiari. Tentativi che non sono passati inosservati e che hanno destato sospetti e preoccupazione.

I diversi tentativi di truffa sono stati segnalati dai carabinieri di Azzate, che questa mattina hanno ricevuto numerose chiamate di cittadini preoccupati. Le segnalazioni riguardano una serie di telefonate ricevute oggi, sabato 11 gennaio, nelle abitazioni della zona. I carabinieri di Azzate confermano che non stanno effettuando alcuna chiamata del genere e invitano la popolazione a non fornire informazioni personali a sconosciuti, anche se si presentano come appartenenti alle forze dell’ordine.