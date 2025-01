FdI Gallarate: “Preoccupazione per il presidio contro la Settimana della sicurezza”

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia Gallarate e l’intero circolo cittadino hanno espresso il proprio stupore e preoccupazione per l’organizzazione, prevista per sabato 18 gennaio, di un presidio promosso da alcuni studenti con il supporto di alcuni insegnanti durante la Settimana della Sicurezza che si terrà all’Istituto Falcone di Gallarate a partire da sabato 18 gennaio a partire dalle ore 10.

La “Settimana della Sicurezza” è organizzata dalla scuola per sensibilizzare i giovani con un programma che coinvolge le forze dell’ordine, il mondo del volontariato, giuristi ed educatori. L’iniziativa, in antitesi alla Settimana della Sicurezza, viene considerata una scelta divisiva in un momento che, secondo il partito, dovrebbe invece essere un’occasione di unità e sensibilizzazione per l’intera comunità. «Tale iniziativa dovrebbe essere motivo di unità e aggregazione di tutta la comunità, in un momento così particolare, per sensibilizzare i nostri ragazzi all’apprendimento dell’educazione civica – si legge in una nota ufficiale -. Ma più in generale al rispetto del prossimo e delle regole che stanno alla base di ogni comunità civile».

Fdl Gallarate ha ribadito il suo «sostengo incondizionato alle forze dell’ordine e al grandissimo lavoro che portano avanti ogni giorno in condizioni sempre più difficili e complicate».

Il circolo di Fdl di Gallarate annuncia inoltre che nelle prossime settimane metterà in campo concrete iniziative di vicinanza e di supporto, non solo alle forze dell’ordine, oggetto di un vero e proprio attacco, avvallato anche da una parte politica ben definita, ma anche «a favore di tutti coloro che svolgono importanti incarichi di pubblico servizio, primi tra tutti gli operatori sanitari, a cui va il nostro incondizionato sostegno e ringraziamento».