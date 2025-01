Gli astronomi del Gat di Tradate fotografano una cometa in pieno giorno

Lo scorso 5 aprile 2024 una camera Schmidt da 0,5 m f/2 di uno splendido sito cileno che lavora in remoto nella regione cilena di Coquimbo (Rio Hurtado), scoprì nella costellazione dell’ Ottante una cometa nuova destinata, il 13 gennaio 2025 a passare a soli 14 milioni di km dal Sole.

Siccome il sito di Rio Hurtado fa parte del sistema Atlas (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) la nuova cometa ha assunto la denominazione di C/2024 G3Atlas (G3 significa che era la terza scoperta nella prima metà di Aprile 2024). Nonostante un perielio così ravvicinato e quindi pericoloso per l’integrità della cometa, le immagini riprese dal coronografo della sonda Soho hanno mostrato che la cometa sembrava avvicinarsi senza danni al perielio, nel contempo aumentando a dismisura la sua luminosità. Da qui la possibilità che diventasse un oggetto visibile anche da Terra, seppur ad una minima distanza relativa dal disco solare, in parole povere visibile sì ma in piena luce solare, ossia di giorno!

Questa eventualità è stata sfruttata da Lorenzo Comoli (astrofotografo del Gruppo Astronomico Tradatese di fama internazionale) per uno scoop che ha dell’incredibile. Lorenzo infatti è riuscito a riprendere la cometa (con tanto di coda!) in pieno giorno, attorno alle 13 di domenica 12 gennaio 2025 a soli 6° di distanza dal Sole, che in quel momento era alto 22°. Per questo sensazionale risultato, Lorenzo ha usato il suo rifrattore Tec da 140mm f/7,1, accumulando decine di pose da 5 millisec a 6500 ISO, ottenute tutte ad alto rischio, in quanto al telescopio non era stato applicato nessun filtro solare e nessun paraluce aggiuntivo.

Poche ore prima, alle 7,30 della mattina, ossia mezz’ora circa prima del sorgere del Sole la cometa è stata catturata anche da Paolo Bardelli (altro prolifico astrofotografo del Gat) con un singolo scatto di 1/13 sec a 100 ISO, con un teleobiettivo da 300 mm applicato ad una Canon 6d. La mattina seguente (13 gennaio 2025) alle 8,25, con il Sole alto solo 3° Lorenzo C. ha ripreso nuovamente la cometa a soli 5° dal Sole con le stesse modalità del giorno precedente: la cometa non era cambiata di molto rispetto al giorno precedente, a dimostrazione che il Sole non ne ha compromesso la vitalità e che quindi le sorprese non sono ancora finite.