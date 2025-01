I bimbi della scuola primaria di Azzate a lezione di informatica, in cattedra i “prof” della Elmec

Nei mesi di gennaio e febbraio, l’aula informatica della Scuola Primaria “Castiglione” di Azzate si è trasformata in un vivace laboratorio tecnologico, grazie a un ciclo di lezioni d’informatica organizzate per tutte le classi del plesso. L’iniziativa, voluta dagli insegnanti e condotta da esperti della Elmec di Brunello, ha suscitato grande entusiasmo tra i piccoli studenti, che hanno avuto l’opportunità di avvicinarsi al mondo dei computer in modo pratico e divertente.

Le lezioni sono state pensate per adattarsi alle diverse fasce d’età. I bambini delle classi prime, seconde e terze hanno esplorato le basi dell’utilizzo del computer, imparando a maneggiare tastiera e mouse con destrezza. Gli alunni delle classi quarte e quinta, invece, si sono cimentati con programmi come Excel, apprendendo l’uso delle tabelle, e PowerPoint, realizzando esempi di presentazioni multimediali.

L’obiettivo principale del progetto è stato quello di fornire agli studenti una prima alfabetizzazione informatica, rendendo la tecnologia uno strumento di apprendimento interattivo e coinvolgente.

Grazie all’impegno degli esperti Elmec e all’entusiasmo dei bambini, questo percorso ha rappresentato un’occasione preziosa per avvicinare i più giovani al digitale, promuovendo competenze che saranno sempre più essenziali nel loro futuro.