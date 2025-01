I mappamondi seicenteschi di Palazzo Branda Castiglioni tornano a splendere a Castiglione Olona

Venerdì 7 febbraio, alle ore 20.45 nella Sala della Quadreria di Palazzo Branda Castiglioni (Piazza G. Garibaldi), si terrà l’incontro di presentazione che conclude la prima fase degli interventi di restauro sui due mappamondi seicenteschi, uno terreste ed uno celeste, preziosi lasciti della nobile Famiglia Castiglioni e collocati nel percorso di visita del museo civico castiglionese.

Fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale e guidato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, il restauro è stato eseguito sul posto, nelle quattrocentesche sale affrescate di Palazzo Branda Castiglioni, in un vero e proprio “cantiere aperto” che ha regalato al pubblico del museo un’esperienza unica e coinvolgente.

A raccontare ai presenti le metodologie di approccio a questo tipo di intervento e come questo meticoloso recupero sia stato in grado di riscoprire ed evidenziare elementi storici e artistici di notevole pregio sarà Paola Bertaglia, restauratrice specializzata in policromie lignee, opere in carta, dipinti su tela e tavola, che si è occupata dell’esecuzione di questo importante intervento conservativo.

Durante la serata ci sarà anche l’intervento del prof. Marco Zocco Ramazzo, filologo medioevista dell’Università di Ginevra che si è interessato della traduzione dei testi in latino presenti nelle decorazioni dei due globi, datati 1622 e realizzati dal cartografo olandese Willem Janszoon Blaeu e figli.

L’incontro è ad ingresso libero, durante la serata si potranno ammirare i due mappamondi ed il palazzo che li ospita.