Il 2024 della polizia locale di Arcisate: “Comando dimezzato, ma numeri buoni grazie agli accordi con altri comuni”

Come tradizione, la fine dell’anno vecchio e l’inizio del nuovo serve per tracciare una riga e tirare le somme. È quello che fa anche la polizia locale di Arcisate, che ha condiviso una nota sui risultati ottenuti nel 2024, sottolineando però la mancanza di operatori. I risultati però sono stati positivi, come sottolineato dal comandante Andrea Odoni, anche grazie all’accordo in essere di mutuo soccorso sottoscritto con i comuni limitrofi, che nel nuovo anno si allargherà ulteriormente.

Il Comando di Arcisate nell’anno 2024 ha risentito notevolmente la mancanza di alcuni operatori a seguito di mobilità volontaria. Dimezzati per la maggior parte dell’anno il personale in servizio ha ottenuto i seguenti risultati:

Amministrativamente

Verbali al codice della strada elevati n. 392, di cui: 2 guida in stato di ebbrezza; 1 guida senza patente.

19 veicoli sequestrati perché circolanti senza assicurazione;

1 patente falsa sequestrata;

6 persone sanzionate amministrativamente per possesso di droga ad uso personale;

9 processi verbali inerenti la violazione di norme comunali.

Penalmente

1 arresto per furto aggravato effettuato nel supermercato;

2 Denunciati a Piede Libero per truffa ai danni di un anziano;

3 Denunciati a Piede Libero per truffa (1 specchietto e 2 vendita oggetti contraffatti);

7 Denunciati a Piede Libero per furto in appartamento;

8 Denunciati a Piede Libero per furto aggravato nei supermercati;

1 Denunciati a Piede Libero per danneggiamento della stazione ferroviaria;

2 Denunciati a Piede Libero per porto abusivo di arma;

2 Denunciati a Piede Libero per violazione ad un’ordinanza sindacale.

Varie

20 interventi di soccorso pubblico compresivi di n. 5 famiglie evacuate a seguito di una frana;

16 sinistri stradali rilevati;

oltre 600 veicoli controllati.

Proposti n. 8 foglio di via

Il Comandante Commissario Capo Andrea Odoni si ritiene molto soddisfatto dell’operato svolto, anche grazie all’accordo in essere di mutuo soccorso sottoscritto con gli altri Comandi quali Viggiù, Lavena Ponte Tresa, Besano Clivio. Lo stesso fa presente che a brevissimo si aggiungeranno anche i Comuni di Bisuschio e Saltrio che hanno deliberato in favore dell’accordo.

Un altro fattore fondamentale è stato l’impegno dell’amministrazione nel potenziare la strumentazione in uso al personale. Dispositivi per il controllo dei falsi documentali, test sulle droghe, un drone, aver creato una cella per la detenzione dei soggetti fermati. In ultimo, la perla del Comando, una sala operativa all’avanguardia dove il personale in contatto radio con gli operatori esterni ha il modo di controllare il paese con un sistema di videosorveglianza che comprende: 61 telecamere che controllano, parchi, aree pubbliche e strade; 32 telecamere condivise con accordo siglato con RFI nella stazione ferroviaria; 15 telecamere che registrano i transiti dei veicoli che permettono di controllare il flusso veicolare di 22 corsie di marcia.

Da tenere presente che a seguito di un accordo siglato le ultime telecamere del Comune di Arcisate sono state inserite in un sistema dove i Comuni, sopra indicati, anche in virtù dell’accordo di mutuo soccorso delle polizie locali condividono i dati dei loro sistemi. Per tanto le 15 telecamere del sistema di letture targhe sono da considerarsi ben 58. Permettendo di controllare quasi tutta la Valceresio, dando la possibilità al personale di polizia di anticipare e di individuare gli autori delle attività criminali in breve tempo.

L’amministrazione, vedendo i risultati ottenuti, ha deciso di investire 95.000 € per potenziare il sistema di videosorveglianza comunale, dove in particolare verranno monitorate le aree vicino alle scuole pubbliche e altre zone sensibili, nonché implementate le telecamere di lettura targhe che andranno montate nelle strade secondarie.

A breve, a seguito dell’ultimo concorso per l’assunzione di nuovi agenti, il Comando rientrerà in pineo organico.

Il Comandante ringrazia l’amministrazione per le risorse destinate e rimarca la fondamentale collaborazione con le forze di polizia locale e quelle statali. In particolare la collaborazione con la sq. Mobile, la sq. Volante e la sq anticrimine della Questura di Varese; la polizia di frontiera di Luino; il nucleo operativo e il nucleo investigativo dei Carabinieri di Varese, nonché le stazioni di Arcisate, Viggiù e Lavena Ponte Tresa che operano a stretto contatto con le polizie locali; il nucleo mobile della Guardia di Finanza di Gaggiolo; il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco; la Protezione Civile Comunale sempre presente nelle situazioni di emergenza caratterizzata dal maltempo.