Il sogno di volare in elicottero entra in classe. Leonardo fa decollare gli studenti delle scuole superiori

Leonardo, eccellenza italiana nel settore dell’aerospazio, difesa e sicurezza, lancia una nuova iniziativa destinata a far sognare studenti e studentesse delle scuole superiori. A fine gennaio, prenderà il via il ciclo di cinque webinar gratuiti “La Scienza del Volo Verticale”, un’opportunità unica per avvicinare il giovane pubblico al mondo affascinante dell’elicottero e delle tecnologie che lo animano. Gli insegnanti potranno iscrivere le proprie classi collegandosi alla piattaforma didattica Educazione digitale (https://www.educazionedigitale.it/eventi/#evento-103224).

I PRINCIPI CHE GOVERNANO IL VOLO

All’interno di un’aula virtuale d’eccezione, esperti professionisti di Leonardo offriranno un panorama completo e coinvolgente del volo verticale: dalle origini dell’elicottero ai principi fisici che ne governano il volo, fino alle ultime innovazioni tecnologiche e alle prospettive future.

Il 27 gennaio 2025, alle ore 10, si terrà la prima lezione dal titolo “L’elicottero: la scienza dietro il sogno di volare“. Un’occasione imperdibile per scoprire come l’uomo ha realizzato l’antico sogno di volare. I successivi webinar si terranno con cadenza mensile, da febbraio a maggio.

ORIENTAMENTO PROFESSIONALE

Ma l’iniziativa di Leonardo non si limita alla divulgazione scientifica. Il secondo e l’ultimo appuntamento, rispettivamente del 18 febbraio e del 14 maggio, saranno infatti dedicati all’orientamento professionale, offrendo agli studenti una preziosa guida per chi desidera intraprendere una carriera nel settore aerospaziale. L’iniziativa arricchisce il programma didattico STEMLab e si affianca al Percorso per le competenze trasversali e orientamento (PCTO) “In Volo con Leonardo” già attivo da due anni.

LO SVILUPPO SOSTENIBILE

StemLab, il Pcto e quest’ultima iniziativa “La Scienza del Volo Verticale“, incentrata sugli elicotteri, fanno parte delle iniziative di Leonardo volte al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) dell’Agenda ONU 2030, e in particolare del 4° SDG (diffusione dell’istruzione di qualità) e del 9° SDG (promozione delle capacità tecnologiche nell’industria).

L’obiettivo è quello di stimolare la curiosità degli studenti, far nascere nuove vocazioni e contribuire alla crescita di un settore strategico per l’Italia.