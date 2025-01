Il volto di Bob Morse spunta su un muro di via Manin

È uno dei giocatori più importanti nella storia della Pallacanestro Varese e del basket italiano, ha smesso di giocare quarant’anni fa ma – evidentemente – la sua figura richiama ancora passione e amore in quel luogo che lo aveva adottato come un figlio e che gli ha concesso la cittadinanza onoraria.

Galleria fotografica La leggenda Bob Morse 4 di 10

Il volto di Bob Morse, stella della Grande Ignis, è comparso nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17 gennaio su un muro di via Manin, opera di uno street artist evidentemente appassionato di quel basket che, proprio di fronte, ha la sua casa, la Itelyum Arena.

E lo stesso caseggiato dal quale il grande Bob torna a “guardare” Varese è strettamente connesso con il mondo della palla a spicchi visto che ospita il negozio “Triple”, specializzato in abbigliamento e accessori da basket e molto conosciuto e frequentato da giocatori di ogni livello.

Ignoto, per il momento, l’autore che ha ritratto Morse con il suo caratteristico caschetto biondo, un segno caratteristico di quando Bob giocava nella Ignis e nella MobilGirgi (oggi, invece, quei capelli sono un lontano ricordo). E chissà che in futuro non spuntino i volti di altri grandi campioni nella zona: la storia della Varese cestistica offre davvero l’imbarazzo della scelta.