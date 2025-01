Interdipendenza e partecipazione: a Varese un successo il viaggio nella società della stanchezza

Teatro pieno per la serata che si è svolta giovedì scorso 16 gennaio con ospiti Andrea Colamedici e Maura Gancitano (nella foto) a Spazio Yak, organizzata dalla Camera del Lavoro Territoriale di Varese e dall’Associazione 100venti.

L’incontro dal titolo “Interdipendenza: creare partecipazione nella società della stanchezza”, che ha visto la presenza di un centinaio di persone, è stato un momento di riflessione sui temi della partecipazione e della mobilitazione collettiva, partendo dalla domanda “come stiamo come società?”.

I due filosofi e scrittori di Tlon, con grande coinvolgimento del pubblico, hanno dato voce a un viaggio attraverso i desideri e le frenesie del nostro tempo: si è parlato di lavoro e di carico mentale, ma anche di individualismo e di fatica nel vivere le relazioni umane e gli spazi dell’incontro comunitario. Un racconto moderno che parla di noi e della nostra stanchezza e che si è concluso con una riflessione sulla nostra capacità e il nostro bisogno di immaginazione. Ripartire insieme a immaginare alternative è la strada per ricostruire una azione collettiva non rassegnata al turbinio del presente.

Ed è proprio dalla necessità di spazi di condivisione collettiva che partono CGIL e Associazione 100venti per lanciare il nuovo percorso di Scuola di Formazione “100VENTI, non è mai troppo tardi per occuparsi di cultura e politica”. L’iniziativa che ha portato Tlon a Varese è stata infatti l’occasione per inaugurare una serie di appuntamenti che si svolgeranno in città tra febbraio e maggio di quest’anno.

L’idea di una Scuola di Formazione aperta al territorio e accessibile alla cittadinanza nasce proprio dalla volontà di ricostruire uno spazio di studio e di confronto attorno ai temi attuali del nostro tempo. Il percorso è idealmente diviso in moduli tematici e si parlerà di partecipazione partendo dalla nostra Costituzione, di ambiente e migrazioni, di femminismo e infine di diritti sociali e di lavoro.

Tra gli ospiti che interverranno, nomi dell’ambiente sindacale come Mario Agostinelli, Susanna Camusso e Francesca Re David. Tra gli altri Riccardo Conte e il sociologo Filippo Barbera ad aprire con le prime due serate, la giornalista Virginia Della Sala con una recente pubblicazione sul tema delle migrazioni climatiche in Italia, Giorgia Serughetti, filosofa e ricercatrice che si occupa di questioni di genere e teoria politica e Marco Omizzolo, sociologo da tempo impegnato sul tema dello sfruttamento lavorativo e del caporalato.

L’iscrizione alla Scuola, che si può fare dal sito della CGIL Varese, è aperta e prevede un contributo di 20 euro. Tutti gli incontri si svolgeranno nel salone della Camera del Lavoro di Varese, in via Nino Bixio 37, a partire dal primo di giovedì 6 febbraio, ore 18.00.