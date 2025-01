“La addizionale comunale sui biglietti aerei vada a tutti i Comuni di Malpensa”

«Il gettito dell’addizionale comunale d’imbarco vada a tutti i Comuni di Malpensa, anche a quelli più piccoli».

Lo chiede, in Provincia di Varese, il gruppo di Fratelli d’Italia, che ha presentato un’apposita mozione perché i fondi siano ripartiti subito sui Comuni.

Premessa: a Roma la finanziaria del governo Meloni ha previsto un aumento parziale della cosiddetta “tassa d’imbarco” per gli aeroporti maggiori, tra cui appunto Malpensa (una mossa contestata in particolare dalla low cost Ryanair).

«L’aumento è un elemento positivo per i Comuni» dice Marco Colombo, capogruppo FdI in provincia. «Ma Ancai ha fatto notare che le risorse andranno direttamente ai Comuni solo se questi sono sopra i 15mila abitanti». Nello specifico, per l’area di Malpensa su 2.754.448,50 euro verrebbe trasferito direttamente solo un quarto della cifra, solo su due Comuni “maggiori”: Somma Lombardo e Samarate riceverebbero rispettivamente 626.621,41 € e 105.182,86 euro. Il resto dei fondi invece finirebbero all’ente Provincia.

«Come Fratelli d’Italia, tramite i nostri onorevoli, tenteremo di modificare questa norma. Ma se a Roma non viene modificata, chiediamo che il consiglio provinciale s’impegni a dare questi fondi ai Comuni».

Il testo della mozione impegna la Provincia a “destinare queste somme eventualmente incassate dall’ente direttamente ai comuni di riferimento sopra elencati o impiegarli in opere e/o infrastrutture nei predetti comuni“.

«Le cifre in alcuni casi sono particolarmente significative» sottolinea Colombo. Il caso più evidente è quello di Ferno, il Comune che ha ceduto più territorio a Malpensa: al piccolo Comune spetterebbero un milione 51mila euro, ma – con la norma attuale – i fondi verrebbero appunto dirottati tutti sulla Provincia.

Minori sarebbero invece le cifre per Cardano al Campo, Casorate Sempione, Vizzola Ticino, Lonate Pozzolo.

Va anche detto che la concentrazione dei fondi sulla Provincia consentirebbe di intervenire con una logica meno parcellizzata e più territoriale (ad esempio intervenendo su una strada provinciale che attraversa più Comuni). Da questo punto di vista va in questa direzione la mozione nel passaggio in cui appunto ipotizza anche il mantenimento dei fondi alla Provincia, ma vincolandoli a “opere e/o infrastrutture” sulla zona di Malpensa.