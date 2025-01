La sfida di un gruppo di amici: dal Duomo di Milano al Sacro Monte di Varese di corsa

Dal Duomo di Milano alla terrazza del Mosè al Sacro Monte di corsa. La mattina del 5 gennaio, nonostante il freddo e la difficoltà della sfida, un gruppo di ultra runner varesotti si è lanciato in questa sfida lunga 70 km e con 1000 metri di dislivello.

Walter Chiari con i suoi Chiusarella No Limits è il braccio ma Fabio (Di Giacomo, artista e ultra runner) è la mente, preciso nel tracciare il percorso, così come preciso ed efficace è nel plasmare i materiali grezzi che nelle sue mani diventano splendenti opere d’arte.

Tutto nasce da un’idea visionaria di Walter, noto personaggio dell’ambiente sportivo del trail running (corsa in montagna) di Varese, nonché titolare del negozio specializzato in coppe e premiazioni, che dopo uno dei tanti allenamenti tra Sacromonte e Campo dei fiori, mirando lo skyline di Milano, vede davanti a sè e segna la traccia per una corsa a dir poco biblica: la Duomo di Milano-Mosè.

Idea concretizzata con gruppo di amici, i Chiusarella No Limits, e realizzata la mattina del 5 gennaio, con partenza dal Duomo alle 7.30. Una ventina di seguaci che partendo dal luogo più caro ai milanesi, chi di corsa e chi in bicicletta, ha percorso 70 km su un dislivello di 1000 metri.

L’arrivo nel primo pomeriggio dei primi finisher: Giulia Saggin, Lorenzo Milani e Alessandro Angelino e a seguire gli altri Fabio Di Giacomo, Andrea Pirovano, Matteo Alabardi, Michele Mandile, Sita Fiore, Gregorio Capelli, Michele Frendino, Cristina Bertuletti, Marco Suigo.

Cosa muove tutto questo? Passione? Follia? Un po’ di entrambe ma sicuramente la voglia di riviverlo nei racconti tra amici, tra risate e buon cibo, e magari in un’edizione Duomo-Mosè numero 2.