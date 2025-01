Ladri in azione in un quartiere di Busto Arsizio: “Sono entrati in casa nostra mentre eravamo presenti”

Ladri in azione nel quartiere di Madonna Regina ieri sera, martedì, a Busto Arsizio. I ladri hanno tentato l’effrazione di diverse villette in via Augusta e in via per Lonate Pozzolo, riuscendoci almeno in un caso.

In una casa sono riusciti ad entrare senza che i proprietari, presenti in casa, se ne accorgessero: «Sono incinta di 8 mesi e mezzo ed ero in casa con l’altro figlio di tre anni e mio marito. Verso le 19 ho sentito un rumore, sono entrata in camera da letto col bambino e ho trovato la finestra aperta. Mi hanno rubato monili d’oro e un orologio di mio marito. Non oso immaginare cosa sarebbe potuto accadere se li avessi trovati ancora in casa» – racconta una residente, vittima del furto in casa.

Dalle immagini dei sistemi di videosrveglianza pubblicati da un cittadino su un gruppo Facebook della città si vedono almeno due individui entrare in azione col volto coperto: scavalcano la recinzione della villetta, spengono le luci del giardino svitando le lampadine e poi cercano di entrare dalle porte finestre. Dalle fattezze e dall’agilità con cui saltano l’inferriata sembrano due soggetti piuttosto giovani. Il fatto ha creato molto allarme tra i residenti della zona.