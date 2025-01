L’arte dello spaesamento in mostra a Palazzo Marliani Cicogna di Busto Arsizio

Il 2025 espositivo di Palazzo Marliani Cicogna si apre con una riflessione profonda sulla percezione della realtà e sullo spaesamento dell’essere umano. Dal 1° febbraio al 2 marzo, lo spazio espositivo bustocco ospita la mostra collettiva “Hideout (Spaesamenti)”, un progetto artistico di Spazio Plurale, che riunisce le opere di otto artisti.

La mostra vuole essere un’occasione per interrogarsi su come percepiamo il mondo oggi: “Una realtà fragile ma imponente, spietata e ironica, umana e magica – si legge nella presentazione della mostra – “Hideout” diventa così un’esperienza di smarrimento visivo e concettuale, che si traduce in opere capaci di trasmettere senso di isolamento e disagio, ma anche di offrire squarci di luce e creatività in un mondo frenetico e fagocitante”.

«Uno spazio libero, uno spazio aperto, uno spazio “per l’arte” – dice l’assessore alla Cultura di Busto Arsizio, Manuela Maffioli – dove va in scena una corale riflessione artistica e filosofica sullo smarrimento dell’essere umano, in un’epoca di mutamenti stranianti e di un apparente superamento dell’umano stesso».

La collettiva si sviluppa attraverso il linguaggio eterogeneo degli artisti coinvolti: Vincenzo Zancana, Andrea Ciriminna, Paolo Treni, Brigitta Rossetti, Matteo Suffritti, Marco Rossi, Alex Sala e Pol Palli.

Nata nel 2021 a Piacenza, Spazio Plurale è una realtà artistica indipendente che unisce artisti di diverse formazioni e origini culturali. La collettiva Hideout (Spaesamenti) rappresenta un tassello di un percorso più ampio, volto a esplorare temi socioculturali attraverso una pluralità di linguaggi espressivi e il coinvolgimento del territorio.

La mostra sarà inaugurata sabato 1 febbraio alle 17. L’ingresso è gratuito e incluso nell’Abbonamento Musei Lombardia/Valle d’Aosta.

Orari di apertura:

Lunedì: chiuso

Martedì-Giovedì: 14.30 – 18.00

Venerdì: 9.30 – 13.00 e 14.30 – 18.00

Sabato: 14.30 – 18.30

Domenica: 15.00 – 18.30

Per ulteriori informazioni: museibusto@comune.bustoarsizio.va.it www.comune.bustoarsizio.va.it/museopalazzomarlianicicogna