Le sfide contemporanee della progettazione urbana: a Visionare l’incontro con Patricia Viel

Si è aperta nella serata di mercoledì 30 gennaio, nella consueta e splendida cornice di Villa e Collezione Panza a Varese la nuova stagione della rassegna Visionare – Dialoghi di Architettura, curata da Fulvio Irace.

Un primo incontro del 2025 che ha visto la partecipazione di 300 persone tra pubblico in sala e utenti collegati online.

Ospite d’eccezione dell’incontro è stata Patricia Viel, architetta e partner dello studio Antonio Citterio Patricia Viel (ACPV Architects), che ha tenuto un intervento sul tema “Città per un’umanità eusociale”.

Durante la serata, Viel ha offerto una riflessione approfondita sulle sfide contemporanee dell’architettura e della progettazione urbana, delineando un approccio che supera la semplice estetica per abbracciare una visione più ampia e integrata con il contesto cittadino.

Ripercorrendo la sua carriera, dall’esperienza ad Amburgo negli anni ‘90 fino al ruolo di protagonista nel rinnovamento di Milano, Viel ha illustrato la necessità di un’architettura che risponda in modo efficace ai mutamenti sociali e alle nuove esigenze dello spazio collettivo.

Il suo intervento ha sottolineato l’importanza della qualità ambientale e delle attrezzature urbane capaci di generare vita e comunità.

La serata è stata introdotta, come di consueto da Elena Brusa Pasquè, presidente dell’Ordine degli Architetti di Varese, che ha ricordato l’importanza dell’evento (e poi della rassegna) organizzata dall’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Varese (in collaborazione con il FAI, la Fondazione Pio Manzù e con il patrocinio del Comune di Varese), oltre al supporto di diversi partner istituzionali e sponsor.

La modalità ibrida, che ha permesso la partecipazione sia in presenza che da remoto, ha ampliato la platea e reso l’iniziativa ancora più inclusiva. Il successo della serata conferma Visionare 2025 come un appuntamento di grande stimo per il dibattito architettonico e urbanistico.