Lo chef varesino Giorgio Locatelli riapre alla National Gallery di Londra

A meno di una settimana dalla notizia della chiusura del suo ristorante a Londra, lo chef di Corgeno Giorgio Locatelli è già pronto alla riapertura in una sede a dir poco prestigiosa. Oggi lo chef varesino ha infatti annunciato l’apertura di un nuovo ristorante italiano all’interno della National Gallery, sempre a Londra, una delle istituzioni culturali più importanti al mondo, situata a Trafalgar Square. L’inaugurazione è prevista per maggio.

«È un grosso progetto che comincerà a maggio – ha detto Locatelli in un’intervista al podcast Foodminds – Sarà la prima volta che la National Gallery avrà un ristorante italiano e siamo stati scelti attraverso un bando pubblico che abbiamo vinto recentemente. Il nuovo locale seguirà la filosofia della Locanda, puntando su ingredienti di qualità e autenticità per promuovere il Made in Italy».