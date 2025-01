Marzorati esce allo scoperto sullo stadio: “Firmato un accordo di collaborazione con il Varese e Aurora Stadium”

Dopo la conferenza dei servizi di fine 2024, conclusa con una stringata nota da parte del Comune di Varese, sulla questione ristrutturazione del “Franco Ossola” e relativo bando tutto è rimasto in silenzio.

Però qualcosa sotto si è mosso, eccome. A svelare ciò che è successo in questi mesi è Pier Luigi Marzorati, ingegnere e bandiera della Pallacanestro Cantù nonché firmatario del secondo progetto ammesso al bando del Comune dopo quello – che ha dato il via a tutto il procedimento – presentato dal club di calcio Città di Varese insieme ad Aurora Immobiliare (leggi qui). «Stiamo aspettando – spiega Marzorati – che il Comune di Varese dia le ultime indicazioni e scelga uno dei due progetti. Ma credo proprio che la decisione ricada su quello di Aurora Immobiliare, anche perché noi abbiamo indicato una cifra per i lavori molto più consistente».

Ricordiamo che il progetto di ristrutturazione del “Franco Ossola” è stato presentato nel novembre 2023 dal Città di Varese insieme ad Aurora Immobiliare – che nel frattempo sta portando avanti progetti simili anche a Caserta e Rimini -, al quale ha fatto seguito un bando del Comune per cercare altri progetti. Il bando prevede, così come indicato dal progetto “originale” del Varese con Aurora Stadium, che la riqualificazione venga attuata tramite la “legge stadi” che – semplificando – permette a privati di ristrutturare impianti sportivi pubblici avendo in cambio la gestione pluriennale dello stesso. In questo caso le risorse economiche per la ristrutturazione le metterebbe sul piatto Aurora Stadium attraverso il fondo “Dieci Stadi”. Nell’estate 2024, dopo un paio di rinvii della scadenza del bando, è arrivato a Palazzo Estense anche il progetto di Marzorati (a capo di un team di diverse realtà). Nei mesi successivi ci sono state due conferenze dei servizi che però non hanno portato grosse novità, con esiti decisamente interlocutori.



Le prime parole di Marzorati sono state già parecchio significative per far luce sul tema, ma le dichiarazioni successive sono ancora più importanti: «Abbiamo firmato un accordo di collaborazione con Aurora Immobiliare e con Rosati per portare avanti insieme il progetto; ci sono diverse parti del lavoro che ci interessano, dalla progettazione e l’aspetto gestionale all’efficientamento energetico».

Ora quindi le parti in causa aspettano che arrivino dei segnali da Palazzo Estense: «Speriamo che si stringano i tempi della burocrazia – conclude Marzorati -. È un progetto che interessa a tutti, non solo a noi progettisti, ma anche alla città e a chi vive lo stadio. Vogliamo portare avanti velocemente le pratiche perché nessuno ha tempo da perdere».

Un invito quindi tutt’altro che velato perché il Comune di Varese dia un segnale per dare seguito a questo importante progetto che, alla luce delle parole di Pier Luigi Marzorati, sembra davvero indirizzato verso un futuro concreto. Ed è quello che chi ha a cuore il “Franco Ossola” si augura.