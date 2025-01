Massimo Palazzi racconta la conquista del K2 alla Biblos di Gallarate

Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di alpinismo e storia: venerdì 31 gennaio, allla Libreria Biblos Mondadori di Gallarate, Massimo Palazzi presenterà il suo libro L’Uomo del K2.

L’incontro, patrocinato dal Club Alpino Italiano e organizzato in collaborazione con il Cai Gallarate, sarà moderato dalla scrittrice Marta Morazzoni e avrà inizio alle ore 18.

Il libro di Palazzi ripercorre la straordinaria impresa della conquista nel 1954 del K2, la seconda montagna più alta del mondo, mettendo in luce i documenti inediti di Ugo Angelino, figura chiave della spedizione italiana. Acquisito l’archivio di Angelino (addetto alla logistica della spedizione), attraverso un meticoloso lavoro di ricerca, l’autore ha riportato alla luce dettagli poco conosciuti e controversie che hanno accompagnato questa storica scalata.

La narrazione di Palazzi, basata su fonti dirette e testimonianze archivistiche, permette di comprendere le dinamiche interne alla spedizione guidata da Ardito Desio. L’evento offrirà al pubblico un’occasione unica per approfondire non solo l’impresa alpinistica, ma anche le vicende umane e politiche che si intrecciarono attorno alla conquista della vetta.

La presentazione alla Biblos

L’incontro con Massimo Palazzi si tiene alle 18, nella libreria in piazza a Gallarate.

Per partecipare alla presentazione, è consigliata la prenotazione scrivendo a biblosgallarate@gmail.com. Un incontro da non perdere per chi ama la montagna, la storia e le grandi avventure.