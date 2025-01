Milano domina la UYBA: vittoria netta e grande prova di Egonu

In una e-work Arena gremita, la Numia Vero Volley Milano si è imposta con un netto 0-3 (22-25, 23-25, 16-25) contro le biancorosse della Eurotek UYBA Busto Arsizio, grazie a una prestazione di forza e continuità e a una performance da incorniciare per la stella Paola Egonu, MVP della partita.

La squadra di coach Gaspari ha dimostrato una maggiore capacità di gestione dei momenti decisivi, combinando efficacemente attacco e difesa. I primi due set, combattuti punto a punto, hanno messo in evidenza l’abilità della Vero Volley di mantenere la lucidità nei frangenti chiave, mentre il terzo set è stato dominato con autorità dalle ospiti.

Per la UYBA una serata di grande difficoltà in attacco, con il tabellino che dimostra che nessuna della farfalle è riuscita a chiudere in doppia cifra. La miglior realizzatrice è stata Benedetta Sartori con 8 punti, seguita da Obossa e Jennifer Boldini, entrambe con 6 punti. Da segnalare la prova di Boldini, capace di realizzare 2 ace. A livello di squadra, le biancorosse hanno registrato il 46% in ricezione (di cui il 30% perfetta) e un attacco poco incisivo con il 33% di positività e solo il 13% di efficacia. Sul fronte dei fondamentali, la UYBA ha messo a segno 3 ace e 5 muri vincenti.

Dall’altra parte della rete, Paola Egonu ha dominato con 23 punti, frutto di tre ace, diagonali strette e pallonetti che hanno messo in seria difficoltà la difesa di Busto Arsizio. Fondamentale anche il contributo di Danesi, autrice di 7 punti, e di Daalderop, che ha chiuso con 10 punti e un eccellente 61% in ricezione.

A commentare la partita, Jennifer Boldini: “Oggi contro una squadra come Milano abbiamo avuto troppa paura. Avremmo dovuto andare con la mente più libera perché contro una squadra con individualità così forti, non c’era nulla da perdere. Penso che siamo una grande squadra. Possiamo fare meglio di così e adesso dobbiamo azzerare e prepararci per Conegliano. Dobbiamo affrontarla con un atteggiamento diverso. Abbiamo lavorato bene e continueremo a farlo”.

Lualdi e compagne devono resettare tutto e prepararsi a una settimana difficile, con l’impegno contro la corazzata Conegliano in programma mercoledì (recupero della prima giornata di ritorno) e la partita anticipata a sabato in quel di Novara.

La partita

Primo set – La partita si è aperta con un set combattuto punto su punto, in cui la UYBA ha mostrato buoni spunti grazie a Van Avermaet e Sartori. Tuttavia, Milano ha trovato il ritmo giusto affidandosi alle diagonali di Paola Egonu e al gioco rapido di Anna Danesi al centro. Nonostante un monster block di Obossa e le iniziative di Kunzler, le padrone di casa non sono riuscite a contenere le avversarie nei momenti cruciali. Il set si è concluso sul 22-25 per Milano, complice un errore al servizio di Frosini.

Secondo set – Busto Arsizio è partita forte nel secondo parziale, portandosi sul 3-1 grazie a un ace di Sartori e un attacco vincente di Lazic. La Vero Volley ha risposto immediatamente, trovando un break con il muro di Danesi e una super diagonale di Egonu. Nonostante una brillante reazione della UYBA, con Boldini protagonista di due ace consecutivi che hanno ribaltato il risultato (20-17), Milano è rimasta lucida. Egonu, nonostante qualche errore, ha firmato il mani out decisivo che ha chiuso il set sul 23-25.

Terzo set – Il terzo parziale è stato un assolo della squadra ospite. Dopo un avvio equilibrato, Milano ha preso il controllo del gioco grazie al servizio di Egonu e alla solidità a muro di Danesi e Daalderop. Busto, affaticata dai primi due set combattuti, ha ceduto progressivamente terreno, complice anche alcuni errori in attacco da parte di Obossa e Lazic. La Vero Volley ha chiuso il match con un ace di Orro e un muro su Lazic, imponendosi con un netto 16-25.

Il tabellino

Eurotek UYBA Busto Arsizio – Numia Vero Volley Milano 0-3 (22-25, 23-25, 16-25)

Eurotek UYBA Busto Arsizio: Howard ne, Pelloni (L), Van Der Pijl ne, Piva 1, Van Avermaet 7, Morandi ne, Lualdi ne, Sartori 8, Obossa 6, Frosini 1, Kunzler 6, Lazic 1, Boldini 6, Scola. All. Barbolini, 2° Lualdi.

Numia Vero Volley Milano: Cazaute 4, Gelin (L), Guidi, Heyrman 6, Pietrini ne, Orro 3, Danesi 7, Konstantinidou, Fukudome ne, Kurtagic ne, Smrek, Sylla 4, Egonu 23, Daalderop 10. All. Lavarini, 2° Bucaioni.

Arbitri: Brancati – Rossi

Note. UYBA: ace 3, errori 9, muri 5. Milano: ace 5, errori 13, muri 9. Durata set: 28′, 27′, 21′. Spettatori: 4490