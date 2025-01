Notte di Capodanno di emergenze: venti interventi dei Vigili del Fuoco nel Varesotto

È stata una notte intensa quella tra il 31 dicembre 2024 e il 1° gennaio 2025 per i Vigili del Fuoco della provincia di Varese. Dalle ore 20:00 fino alle prime luci dell’alba, le squadre di soccorso tecnico urgente hanno effettuato circa venti interventi per far fronte a emergenze di varia natura.

L’incidente più grave si è verificato nel comune di Clivio, in via delle Sorgenti, dove un incendio ha interessato un’abitazione. Le fiamme, sviluppatesi al piano inferiore, hanno invaso di fumo l’intera casa, costringendo una persona di 83 anni a rifugiarsi sul balcone. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha permesso di trarre in salvo l’anziano, calandolo dal terrazzo.

Un altro intervento significativo si è svolto nel comune di Oggiona con Santo Stefano, in via Falcone, dove poco dopo la mezzanotte un incendio ha coinvolto tre autovetture posteggiate nei pressi di alcune abitazioni. L’episodio ha richiesto l’impiego di diverse squadre, tra cui l’autopompa e l’autobotte di Busto Arsizio e l’autopompa di Tradate, che hanno lavorato a lungo per spegnere le fiamme e scongiurare ulteriori danni.

Nel cuore della notte, intorno all’una, le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute nel comune di Somma Lombardo, in via Milano, per un incendio sviluppatosi in uno scantinato. L’operazione ha visto la mobilitazione dell’autopompa di Somma Lombardo e di altre squadre provenienti da Ispra, Tradate e Busto Arsizio, oltre al carro aria di Varese.

Non sono mancati episodi legati agli incendi boschivi: a Gallarate, in via Boschina, un vasto rogo ha interessato un’area di vegetazione. Sul posto hanno operato le squadre di Somma Lombardo con moduli antincendio, l’autopompa di Busto Arsizio e altre unità specializzate, riuscendo a domare le fiamme prima che si propagassero ulteriormente.

Tra gli interventi minori, si segnala un incendio di sterpaglie e ramaglie verificatosi alle 20:00 a Mercallo, in via Torino. L’intervento immediato dei vigili del fuoco ha evitato che il fuoco raggiungesse un vicino bosco, scongiurando conseguenze più gravi.

Durante tutta la notte, le squadre sono state impegnate anche in numerosi altri episodi, per lo più causati dall’uso di petardi e fuochi d’artificio. Tra questi, incendi di cassonetti, siepi, alberi e cartoni, diffusi in diversi comuni della provincia.

Nonostante il numero elevato di interventi, fortunatamente non si registrano feriti. L’impegno dei vigili del fuoco, coadiuvati dai vari distaccamenti territoriali, ha permesso di garantire la sicurezza e il ripristino della normalità in tempi rapidi.