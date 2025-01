Pier Damiano Simbula è il primo varesino nominato nell’Albo d’Oro dei Cuochi Italiani

Lo chef varesino Pier Damiano Simbula, titolare del ristorante Due Lanterne di Induno Olona, è entrato ufficialmente nella storia italiana della sua professione.

Il suo nome è stato infatti inserito nell’Albo d’Oro dei Cuochi Italiani nella categoria Chef Patron: un riconoscimento ottenuto nel corso di una cerimonia svoltasi il 13 gennaio 2025 a Roma, nella prestigiosa Auletta dei Gruppi Parlamentari presso la Camera dei Deputati.

Simbula è il primo chef varesino a ricevere questo prestigioso riconoscimento. L’evento, presentato dal giornalista Federico Ruffo, ha visto la partecipazione delle principali cariche istituzionali, tra cui il ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, e dei rappresentanti della Federazione Italiana Cuochi (FIC).

La premiazione, iniziata alle 15, ha visto sfilare tra i premiati i migliori chef italiani: tra questi, nella categoria Ambasciatori della cucina italiana nel mondo, si è distinto anche lo chef Enrico Bartolini, celebre per le sue 14 stelle Michelin.

Con il suo ingresso nell’Albo d’Oro nella categoria Chef Patron, Pier Damiano Simbula ha ottenuto un importante riconoscimento per la sua carriera, che lo vede già presidente della sezione di Varese della Federazione Italiana Cuochi. Ma ha anche portato il nome di Varese sotto i riflettori nazionali in un settore in cui i professionisti locali ricevono raramente premi di tale livello.

LA CERIMONIA LIVE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI