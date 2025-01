Riapre dopo due settimane la strada tra Casorate e Cardano

Dopo quindici giorni di lavori, è stata riaperta oggi, martedì 28 gennaio, la strada Casorate Sempione-Cardano al Campo, che era stata chiusa per adeguamento nell’ambito dei lavori per la nuova ferrovia per Malpensa.

Inizialmente era prevista una chiusura di una settimana, poi prolungata, con qualche polemica. La riapertura era attesa per la mattina del 30 gennaio, da ordinanza della Provincia (è una strada provinciale), ma alla fine il cantiere si è concluso due giorni prima.

Si tratta della terza variante stradale realizzata nell’ambito del progetto della nuova ferrovia, dopo quella del Sempione e quella della superstrada 336

La strada, prima completamente a livello, comprende ora invece anche un cavalcavia sopra la sede ferroviaria.

“Si raccomanda agli automobilisti di rispettare il limite di velocità di 50 km/h sul cavalcaferrovia per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada”, scrive l’ente Provincia in una nota odierna.