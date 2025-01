Sindaci uniti per la sicurezza. A Ispra l’accordo in ricordo di Zamberletti

Il 26 gennaio 2025 ricorrono sei anni dalla scomparsa dell’On. Giuseppe Zamberletti, la persona che per tutti è stata indicata come il “Padre della moderna protezione civile italiana”.

Per l’occasione nella giornata di SABATO 25 GENNAIO 2025, alle ore 11.00, presso la “Sala Serra” del Comune di Ispra i Sindaci e i Gruppi comunali di Protezione Civile dei Comuni di Ispra, Cadrezzate con Osmate, Ranco, Taino e Travedona Monate gli renderanno omaggio, i Cittadini sono invitati a partecipare.

Ispra ricorda anche l’Onorevole Zamberletti come suo Amministratore, in quanto il 5 Giugno del 1990 presso il Comune di Ispra venne eletto Consigliere Comunale. Saranno presenti Relatori che porteranno la loro diretta testimonianza, sull’ opera di Zamberletti avendo con lui collaborato a rendere la protezione civile un Sistema che oggi ci viene invidiato a livello mondiale, in quanto la Protezione civile è un insieme di attività di previsione, prevenzione, mitigazione dei rischi, gestione e superamento dell’emergenza messe in campo per tutelare la vita, gli insediamenti, i beni, l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivati dalle calamità. In Italia la protezione civile non è un’articolazione della Pubblica Amministrazione, ma una funzione. All’attuazione delle attività di protezione civile provvede infatti il Servizio Nazionale, un sistema integrato composto da strutture pubbliche e private, centrali e territoriali, che operano per garantire la sicurezza in tutto il Paese.

Nell’occasione gli stessi Sindaci sottoscriveranno l’accordo di collaborazione in materia di protezione civile che rappresenta un ulteriore momento di coordinamento e di condivisione delle attività di protezione civile messe al servizio della collettività nei territori del basso Verbano.