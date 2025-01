Sei Comuni si alleano e sollecitano Pedemontana: “Tangenziale gratuita fino alla fine dei lavori”

Anche i sindaci dei Comuni di Lozza, Gazzada-Schianno, Morazzone, Buguggiate, Vedano e Azzate chiedono che gli automobilisti non paghino il pedaggio nel tratto di Pedemontana chiuso per lavori.

I disagi persistono e, dopo l’intervento del sindaco di Varese, Davide Galimberti, anche i primi cittadini di Lozza (Matteo Acchini), Gazzada-Schianno (Stefano Frattini), Morazzone (Maurizio Mazzuchelli), Buguggiate (Matteo Sambo), Vedano (Sergio Mina) e Azzate (Raffaele Simone) si sono mobilitati per chiedere a Pedemontana agevolazioni per gli automobilisti, già fortemente penalizzati dalle lunghe code nelle ore di punta.

La chiusura riguarda la carreggiata Ovest (per chi proviene da Malnate, in direzione della A8) del viadotto Vedano sulla tangenziale di Varese A60, non percorribile dal 30 novembre per lavori di manutenzione straordinaria.

“Da circa due mesi, il viadotto in questione è stato chiuso a seguito di verifiche strutturali che hanno evidenziato criticità su alcune parti dell’infrastruttura – si legge in un comunicato firmato dai sindaci – . Nei giorni scorsi, come amministratori locali, ci siamo interfacciati con la società Pedemontana per approfondire le cause di tale chiusura e comprendere le prospettive di intervento”.

“Pedemontana ha comunicato che la chiusura è stata resa necessaria a seguito di indagini tecniche che hanno evidenziato problemi di sicurezza su alcune strutture del viadotto. Successivamente, tra i mesi di novembre e dicembre, sono stati effettuati ulteriori approfondimenti tecnici per valutare con maggiore precisione lo stato dell’opera. Alla luce di queste verifiche, la società ha ritenuto necessario prorogare la chiusura fino alla fine di giugno, per poter effettuare i lavori di ripristino e garantire la piena sicurezza del viadotto prima della sua riapertura al traffico”.

“Comprendendo i disagi che questa situazione sta causando ai cittadini e alle attività economiche del territorio, abbiamo inoltrato a Pedemontana una richiesta formale affinché venga reso gratuito il tratto di strada interessato per tutta la durata dei lavori – spiegano i sindaci dei sei Comuni –. Questa misura, a nostro avviso, è fondamentale per mitigare i problemi di congestione stradale che stiamo riscontrando nell’area e per ridurre i disagi per la popolazione. Continueremo a monitorare attentamente l’evolversi della situazione e a mantenere un dialogo costante con Pedemontana, aggiornando puntualmente i cittadini sugli sviluppi e sulle eventuali ulteriori misure adottate”.