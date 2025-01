“Shakespeare: dagli occhi delle donne” nella 20^ edizione dei Pomeriggi Teatrali

Domenica 9 febbraio 2025, ore 18.00, presso il Salone Estense di Varese, la 20^ edizione della rassegna Pomeriggi Teatrali con la Direzione Artistica di Paolo Franzato propone lo spettacolo Shakespeare: dagli occhi delle donne.

La commedia scritta e diretta da Raffaella Marchegiano è interpretata da Le Allegre comari, ovvero dagli attori Rossella Sabato, Carolina Rainone, Silvia Mores, Deborah Caporale, Mattia Peroni. Lady MacBeth, Giulietta, Desdemona, Ofelia. Le quattro eroine protagoniste dei capolavori shakespeariani si ritrovano sul palco in un’atmosfera rarefatta e senza tempo. Più vive e agguerrite che mai, e pronte a mettere sotto accusa il loro Creatore, il mitico William Shakespeare. In un crescendo serrato di battute argute e frizzanti le Donne senza tempo rievocano insieme al Bardo il loro tragico destino: la dolce Ofelia e il suo dolore per Amleto, culminato tragicamente in follia e suicidio, Desdemona, donna moderna e coraggiosa che soccombe con violenza alla gelosia del moro Otello, Giulietta, piena di vita e di amore per il suo Romeo e portata fatalmente al suicidio per un tragico fraintendimento … e infine Lady MacBeth, moglie devota del nobile Macbeth e pronta a tutto, anche alla rinuncia delle virtù più femminili, pur di portare il marito al trono, anch’essa spinta fino allo stremo (sonnambulismo, follia e infine suicidio). Le quattro protagoniste non si rassegnano al loro destino di morte e spingono l’Uomo scrittore al centro della scena, rimettendo in circolo, con il loro J’accuse, temi chiave quali la Donna, la Violenza sulla Donna e il ruolo della Donna nella società. Un’opera brillante che utilizza personaggi antichi e battute moderne per parlare al pubblico di tematiche sempre vive e attuali. Come ricorda lo stesso William: “Dagli occhi delle donne derivo la mia dottrina: essi brillano ancora del vero fuoco di Prometeo, sono i libri, le arti, le accademie, che mostrano, contengono e nutrono il mondo.”

La Compagnia:

Le Allegre Comari nascono come nome di riconoscimento all’interno e parte integrante della compagnia Filodrammatica Cittadina Paolo Ferrari. La Filodrammatica nasce il 24 ottobre del 1905 dalla fusione delle filodrammatiche ́Arte eNascente ́ e ́Felice Cavallotti ́. La Compagnia le ha accolte dal 2019, con entusiasmo, come gruppo più sperimentale ed un percorso differente, dagli altri tre gruppi all’interno della stessa.

La regista:

Raffaella Marchegiano nasce come attrice e ha approfondito i suoi studi prima presso la scuola di Raul Manso e a seguire il CTA di Milano, con Nicoletta Ramorino, Massimo Sabet e Lara Franceschetti, frequentando anche il corso di pre doppiaggio. Ha proseguito in tragedie e drammi per la regia di Fabio Mazzari in “Aspetta Eletta” o “Maria Stuarda” di Schiller, “Lo zoo di vetro”, “Lady Macbeth”. Ha lavorato anche con Ghezzi, Moreschi, Centaro, in commedie e musical, come “La strana coppia”, “Serata Omicidio”, “Molto rumore per nulla“, “La mia miglior nemica”, “Pink Chicago”, “I complessi”, “Google off, tecnologia portami via” e “Mi ha salvato la disco music” scritto da Marina Marini. Dal 1990 ad oggi ha lavorato con diversi registi, quasi sempre Milanesi. È parte integrante della Compagnia Filodrammatica cittadina Paolo Ferrari e di Aps Zazzi di Omegna.

Gli attori:

Rossella Sabato, ha frequentato laboratori teatrali condotti da Sara Mignoli, Michela Cromi e Laura Pasetti di Teatri Possibili.

Carolina Rainone, attrice con varie esperienze con il gruppo The Jackdreamers di Saronno, con la Crocetta di Gallarate e con la Filodrammatica Paolo Ferrari. Mattia Peroni allievo di Giovanni Ardemagni, della scuola Quelli di Grock e Raffaella Marchegiano. Si è unito in seguito, anche al gruppo The Jackdreamers di Saronno, con Silvia Mores, la più giovane del gruppo. Ha iniziato con un corso di recitazione e dizione della stessa Marchegiano. Deborah Caporale ha iniziato con un corso di recitazione condotto da Rino Silveri, un seminario intensivo condotto da Dominique De Fazio, Actor’s Studio di New York e ancora ha studiato con Nicoletta Ramorino e Lara Franceschetti, Matteo Angius e Fabrizio Arcuri arrivando ad un full immersion nel metodo Strasberg condotto da Lella Heins.

La rassegna proseguirà domenica 2 Marzo 2025, ore 18.00 con “La festa delle donne. Tesmoforiazuse” con Teatro Franzato, commedia di Aristofane, con Raffaele Campolattano, Davide Del Vitto, Marcella Magnoli, Alessandro Mezzanotte, Caterina Murrazzu, Mauro Provvidi, Marco Rodio, Irene Terzaghi, Chiara Zanzi, ensemble danzatrici di Danza in itinere, coreografia Ines Rita Domenichini, trucco e parrucco a cura di Laura Bonariva e Piera Bonati, costumi Marcella Magnoli, scenografia Monia Biscioni e Chiara Lemma, video Just Creative sagl, assistente alla regia Marco Rodio, adattamento drammaturgico, musiche e regia di Paolo Franzato.

Info e prenotazioni: tel. 347.4657358 (h 16/19 tutti i giorni, no sms).