“Sinceri bugiardi” in scena sul palco di Cocquio Trevisago

Lo spettacolo organizzato per la festa patronale della Purificazione va in scena al teatro “Prandoni” sabato 1 febbraio alle 21

La compagnia teatrale “Ciak…si ride!” propone, per sabato 1 febbraio (ore 21) la commedia brillante “Sinceri Bugiardi” con Davide Gobbo e Federica Vanetti che saliranno sul palco del Salone Teatro Oratorio “Ezio Prandoni” di Cocquio Trevisago guidati dalla regia di Franco Di Leo e accompagnati dalle musiche originali di Roberto Ludergnani. Lo spettacolo va in scena in occasione della festa patronale della Purificazione organizzata dalla locale parrocchia.

La commedia (“in cui si è sinceri… fino a prova contraria” si legge nella presentazione) è opera di Mara Melon, autrice che ha vinto la Biennale di Sondrio 2024 nella categoria “Teatro” e che è stata tra i vincitori del premio nazionale “Velletri Libris” con il racconto “Fermata Duomo”. Da quest’ultimo è stato tratto il monologo vincitore del festival “Corpi nel tempo” al Teatro dei Lupi di Milano.

La compagnia “Ciak…si ride!” è nata nel 2015 a Castellanza dall’idea di due amici, Federica e Davide: il primo lavoro è stato il varietà comico-musicale “Musicabaret” portato in scena sino al 2018 in collaborazione con altri attori. Dal 2019 al 2022 è stata la volta della commedia brillante “L’amore è un terrazzo allagato” seguita nello scorso biennio dalla commedia divertente “Il Volo più pazzo del mondo”.

Per info e prenotazioni si può chiamare il 333-4639778 (Adelio); i biglietti sono in vendita al prezzo di 12 euro.