Slitta al 27 gennaio la riapertura della Provinciale 68 tra Casorate e Cardano

Slitta alla prossima settimana la riapertura della Strada Provinciale 68 detta,”degli Arsaghit”, che collega Casorate Sempione e Cardano al Campo, chiusa dallo scorso 13 gennaio per lavori.

Il Sindaco Casorate Dimiro Cassani ne dà notizia sulla pagina Facebook spiegando la necessità della disposizione: « La strada provinciale SP 68, detta “degli Arsaghit” come facilmente intuibile è di proprietà è competenza della provincia di Varese. Questo vuol dire che la provincia ha titolo a disporne la chiusura come è quando crede, anche se questo provoca disagi alla popolazione. Ovviamente in provincia questo lo sanno per cui evitiamo di fare commenti sarcastici tipo “già si sapeva” o “c’era da aspettarselo”.

Pubblico la nuova ordinanza di chiusura della strada, vi invito a leggerla, specialmente dove parla della proprietà ma soprattutto dove parla della data ultima del 27 gennaio per la riapertura. Se così non dovesse essere, sempre la provincia dovrà emettere nuova ordinanza ma vi assicuro che è l’ultima cosa che vorrebbe fare».

I lavori sono relativi al collegamento ferroviario dal terminal 2 dello scalo di Malpensa alla linea del Sempione a Gallarate. Le opera mirano alla realizzazioni delle rame di accesso del sovrappasso.