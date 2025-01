Stalking alla famiglia Limido-Criscuolo: Marco Manfrinati in aula a Varese

Alle 9:44 di oggi mercoledì 29 gennaio, Marco Manfrinati, 41 anni, in carcere per omicidio pluriaggravato del suocero e tentato omicidio della moglie, è uscito dalla gabbia senza manette e si è seduto di fianco al difensore Fabrizio Busignani. Manfrinati è anche imputato per “atti persecutori” nei confronti della famiglia Limido-Criscuolo.

Per questo, nell’udienza di mercoledì sono stati ascoltati i testi del pubblico ministero: in aula hanno deposto gli agenti della squadra Mobile di Varese che intervennero in uno dei servizi di soccorso richiesti dalla famiglia fuori dalla casa di via Albani, in zona ippodromo, a Varese.

In quell’occasione, il 112 venne attivato per la rottura di pezzi di plexiglass in una pertinenza della casa delle parti offese. Capelli corti, sguardo basso e in totale silenzio, Manfrinati ha ascoltato la prima escussione del teste. In apertura di seduta, il difensore dell’imputato ha ribadito il mancato consenso a riprese video e fotografiche per sé e per il suo assistito.