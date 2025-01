Strade chiuse al traffico attorno a piazza Garibaldi a Busto Arsizio per le manifestazioni di domenica

Le due manifestazioni previste per domenica 26 gennaio in centro costringono l’amministrazione comunale di Busto Arsizio ad emanare alcuni provvedimenti viabilistici che vietano il transito e la sosta delle auto dalle 16 fino al termine dei presidi. Uno è stato organizzato dall’ex consigliere comunale Checco Lattuada in piazza Garibaldi, in risposta ai disordini dello scorso 10 gennaio tra alcuni ragazzi stranieri e la Polizia, l’altra dal Comitato Antifascista in piazza Santa Maria.

Il provvedimento, finalizzato a garantire il regolare svolgimento di entrambi gli appuntamenti, prevede il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 16 sino al termine delle manifestazioni:

1. in via Galileo Galilei, lato civici dispari, dal civico n.3 a piazza Garibaldi;

2. in piazza Garibaldi;

3. in via Fratelli d’Italia da via Pozzi a piazza Garibaldi, su ambo i lati.

Il divieto di transito nell’area della manifestazione, a partire dalle ore 17:00 fino al termine della manifestazione.