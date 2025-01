Tre serate di grande musica al Black Inside di Lonate Ceppino con “B(l)ack Home”

Dopo l”inaspettato, eclatante successo, artistico e di presenze, della rassegna “Autunno Visionario”, la collaborazione tra Il Black Inside e il blog Visioni Musicali, riprende il suo cammino con “B(l)ack Home”, viaggio in tre tappe all’inseguimento di un altro Sogno (non solo musicale) da realizzare.

Tre concerti con forti connessioni con il miglior cantautorato rock d’oltreoceano, con Bruce Springsteen come principale (ma non unica) fonte di ispirazione di tutti gli Artisti coinvolti.

Chiamati da Paolo Zangara e Fabio Baietti a calcare il palco del locale di Lonate Ceppino, eletto “nuova Casa” per una comunità ritrovata di amanti della musica di qualità.

Si comincia, sabato 25 gennaio, con Graziano Romani e la sua rodatissima band; semplicemente colui che ha iniziato a tracciare il percorso per una via italiana al rock (soul).

Dapprima con i mai dimenticati Rocking Chairs e poi con una lunghissima carriera solista, costellata da migliaia di concerti,,vissuti sempre come un tutt’uno con la sua numerosissima schiera di fans.

Il forte legame con il territorio varesino del rocker di Casalgrande è un ulteriore motivo per attendersi una serata al fulmicotone.

Altro graditissimo ritorno, dopo parecchi anni, nelle amiche lande del varesotto, è quello dei riminesi Miami and the Groovers.

La storica rockband, capitanata da Lorenzo Semprini, ha sempre avuto nella clamorosa resa “live” il suo punto di forza. Il concerto di sabato 15 febbraio, ne possiamo già essere certi, si prospetta una sudata, partecipata festa rock’n’roll.

Il trittico di live che compongono “B(l)ack Home” si concluderà, venerdì 21 febbraio con il set di Carlo Ozzella. Il rocker milanese è autore prolifico; il suo songbook di cantautorato rock in italiano è di alta qualità, avendo sfornato tante canzoni di forte intensità emotiva e dall’eccellente resa live

Un’occasione da non perdere per gli appassionati dal palato fine.

Calendario rassegna concerti B(l)ACK HOME

Black Inside

Via 1 Maggio, 2 – Lonate Ceppino (Va)

Sabato 25 Gennaio Graziano Romani Band

Sabato 15 Febbraio Miami & The Groovers

Venerdì 21 Febbraio Carlo Ozzella Band

Apertura casse h.21

Inizio concerti h.21,40