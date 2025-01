Un weekend di devozione e festa a Bosto: torna la festa di Sant’Imerio e la benedizione dell’olio

La comunità di Bosto, uno dei rioni più centrali di Varese, si prepara a vivere come da tradizione un intenso fine settimana di celebrazioni in onore di Sant’Imerio: l’evento, che quest’anno si terrà sabato 8 e domenica 9 febbraio, sarà come sempre un momento di devozione e convivialità.

Sabato 8 febbraio i festeggiamenti inizieranno con la benedizione dell’olio nella Chiesa di Sant’Imerio, seguita dalla Santa Messa e dalla Benedizione con la reliquia del santo.

La giornata di domenica sarà altrettanto ricca di appuntamenti. Le celebrazioni inizieranno al mattino con la benedizione dell’olio e le Messe, una delle quali sarà accompagnata da un trio musicale composto da violino, violoncello e organo. A seguire, sul sagrato della chiesa, si terrà la benedizione solenne dell’olio, cui farà eco una processione partecipata e sentita.

La celebrazione culminerà con l’accensione del globo e una Messa solenne concelebrata, presieduta da Monsignor Gabriele Gioia, nuovo prevosto di Varese. Nel pomeriggio, alla chiesetta di Sant’Imerio, avrà luogo la premiazione del concorso di disegno “Una casa per i poveri”, che ha visto protagonisti i bambini del rione. A pranzo, chi si sarà iscritto entro il 2 febbraio potrà partecipare a un momento conviviale e di aggregazione, con la possibilità di gustare piatti preparati per l’occasione.

La chiesa di Sant’Imerio resterà aperta per la preghiera personale durante entrambe le giornate e ospiterà dal 3 al 7 febbraio anche le messe mattutine. Durante la mattinata di domenica sarà possibile acquistare le bottiglie di olio benedetto realizzato con olive locali, simbolo di pace e tradizione locale, che ogni anno richiama tanti fedeli e appassionati.

IL PROGRAMMA DELLA FESTA

Sabato 8 febbraio

Alle ore 18:30, la benedizione dell’olio di Sant’Imerio darà ufficialmente il via ai festeggiamenti presso la Chiesa di Sant’Imerio. Seguirà la Santa Messa e la Benedizione con la reliquia del santo.

Domenica 9 febbraio

Ore 8:00 e 9:25: Benedizione dell’olio e celebrazione delle Messe, con la seconda Messa arricchita dall’accompagnamento di un trio musicale (violino, violoncello e organo).

Benedizione dell’olio e celebrazione delle Messe, con la seconda Messa arricchita dall’accompagnamento di un trio musicale (violino, violoncello e organo). Ore 11:25: Benedizione solenne dell’olio sul sagrato della chiesa e processione.

Benedizione solenne dell’olio sul sagrato della chiesa e processione. Ore 11:30: Accensione del globo e Messa solenne concelebrata, presieduta da Monsignor Gabriele Gioia, nuovo prevosto di Varese.

Accensione del globo e Messa solenne concelebrata, presieduta da Monsignor Gabriele Gioia, nuovo prevosto di Varese. Ore 13:00: Pranzo comunitario. È possibile iscriversi entro il 2 febbraio via email a info@oliodisantimerio.it.

Pranzo comunitario. È possibile iscriversi entro il 2 febbraio via email a info@oliodisantimerio.it. Ore 16:00: Premiazione dei bambini vincitori del concorso di disegno “Una casa per i poveri”, presso la chiesetta di Sant’Imerio.

Durante entrambe le giornate, la chiesa di Sant’Imerio rimarrà aperta per la preghiera personale. Inoltre, dal 3 al 7 febbraio, le Messe mattutine delle 8:30 saranno celebrate nella stessa chiesa.