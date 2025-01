Università Popolare Cittadina: al via il ciclo primaverile di conferenze culturali a Busto Arsizio

Prende il via mercoledì 12 febbraio, il ciclo primaverile di conferenze dell’Università Cittadina per la Cultura Popolare di Busto Arsizio con un incontro inaugurale al quale parteciperà anche l’Assessore alla Cultura e Identità, Manuela Maffioli. A seguire si entrerà nel vivo con la prima conferenza dedicata a un protagonista dell’imprenditoria bustocca in America Latina: lo storico locale Paolo Ferrario traccerà un ritratto di Rodolfo Crespi, noto ai suoi tempi come il “Conte Magazziniere”.

Busto Arsizio sarà ancora al centro dell’attenzione con l’intervento del professor Pietro Cafaro, docente all’Università Cattolica di Milano, che analizzerà la storia delle banche bustesi tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo. Il tema musicale sarà trattato da Fulvio Peletti, che proseguirà il suo approfondimento sull’eredità di Johann Sebastian Bach, dalla riscoperta operata da Felix Mendelssohn Bartholdy nell’Ottocento fino alle sue influenze moderne e contemporanee.

Il ruolo femminile nella cultura sarà al centro di tre interventi di grande interesse: Anna Elisa Marinoni esplorerà le protagoniste delle commedie di Carlo Goldoni, Daniela Molla indagherà la società della Grecia classica, mentre la scrittrice Marta Morazzoni offrirà una lettura approfondita delle figure di Anna e Kitty, protagoniste di “Anna Karenina” di Lev Tolstoj.

Non mancherà uno spazio dedicato alla letteratura con Domenico D’Angelo, autore bustese che illustrerà il processo creativo del romanzo storico, e alle arti figurative con gli interventi dell’architetto Laura Mira Bonomi, che inquadrerà il pittore e scultore Carlo Bonomi, e di Elena Angeleri, che approfondirà il tema della grafica e dell’incisione.

In occasione dell’80° anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale, Angelo Protasoni della Società Mazziniana ed Ernesto Speroni dell’ANPI ripercorreranno gli eventi del 25 aprile a Gallarate e Busto Arsizio. Un appuntamento insolito e stimolante sarà la conferenza della professoressa Ornella Ferrario, che tratterà la matematica come un linguaggio affascinante fatto di numeri e forme.

Il ciclo si concluderà il 14 maggio con il dottor Alberto Ceriani, ricercatore presso l’Università di Pavia, che offrirà una prospettiva inedita sulla Lombardia come patria storica e amministrativa dei Comuni, dai catasti austriaci all’urbanizzazione contemporanea.

Eventi collaterali e iscrizioni

Oltre alle conferenze, l’Università Cittadina organizzerà tre uscite culturali: il 21 marzo a Novara per la mostra “Paesaggi. Realtà Impressione Simbolo”; l’11 aprile a Varenna per visitare Villa Monastero; il 16 maggio a Ivrea con un focus sul Castello e sulla Fondazione Olivetti.

Un appuntamento significativo sarà l’Assemblea dei Soci il 26 marzo, dedicata all’approvazione del bilancio.

L’iscrizione annuale all’Università Cittadina ha un costo di 25 euro e consente di partecipare sia al ciclo primaverile che a quello autunnale. Nel 2024 gli iscritti hanno sfiorato quota 170, e l’interesse per questa edizione sembra altrettanto elevato.

Sarà possibile iscriversi il 5 febbraio presso gli uffici dell’AUSER in via A. Volta 5 e in occasione delle conferenze al Museo del Tessile. Per chi desidera partecipare a singole conferenze, è previsto un contributo di 5 euro. Il Consiglio Direttivo, presieduto da Carlo Magni, attende con entusiasmo i Soci di lunga data e auspica nuove adesioni per consolidare il ruolo dell’Università Cittadina come punto di riferimento culturale per Busto Arsizio.