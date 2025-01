“Un’occasione importante”. La lista Cassani si schiera in difesa della Settimana della Sicurezza

La lista Cassani si schiera in difesa della Settimana della Sicurezza, dopo l’annuncio della protesta contro l’iniziativa in programma sabato.

La Settimana è «un’occasione importante di sensibilizzazione degli studenti su argomenti sociali molto delicati» dice Rossella Glorioso, consigliera comunale e presidente della commissione Cultura.

«Ci auguriamo solo che questa annunciata e (molto) pretestuosa contestazione (è singolare infatti che intervengano persone che con Gallarate hanno poco o nulla a che fare se non per aver già messo in atto forti proteste, sempre nei confronti dell’amministrazione e più in particolare del Sindaco contro il quale nei mesi scorsi è stata messa in atto una battaglia pressochè personale) preannunci solo una pacifica manifestazione di piazza (che, per quanto non condivisibile neppur minimamente nei contenuti rimane pur sempre lecita)».

A Glorioso fa eco anche Marco Castoldi, anch’egli della Lista Cassani, oggi presidente della Fondazione Scuole materne: «Esprimo la mia personale stima, non solo per il dirigente del Facone ma per tutte le realtà che da anni si spendono per divulgare la cultura della sicurezza, collaborando attivamnte con le realtà del territorio».

Di seguito l’intervento completo di Glorioso: