Varese, 36enne ferito in un’aggressione con arma bianca in viale Valganna

Un uomo di 36 anni è rimasto coinvolto nel pomeriggio di oggi, sabato 4 gennaio, in un episodio violento avvenuto in viale Valganna 34 a Varese. L’intervento di soccorritori e forze dell’ordine è stato richiesto attorno alle 15 per un’aggressione con arma bianca, come riportato dai dati forniti da Areu.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i mezzi di soccorso della Croce Rossa Italiana di Varese con un’ambulanza in codice verde. La Questura di Varese è stata allertata per i rilievi del caso e le indagini sull’accaduto.

L’uomo ferito è stato trasportato in codice verde all’Ospedale di Circolo di Varese per accertamenti e cure.

Sull’accaduto indaga la Polizia di Stato.