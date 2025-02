A Gallarate la presentazione del libro “Il coraggio di Giovanni”

Una storia di formazione e di crescita in cui l’autore palermitano affida il ruolo di protagonista a un piccolo Giovanni Falcone

Presso Librando – Libri in Movimento, in corso Sempione 11 a Gallarate, si svolgerà la presentazione del libro “Il coraggio di Giovanni” di Angelo Di Liberto, edito da Gallucci Bros: una storia di formazione e di crescita in cui l’autore palermitano affida il ruolo di protagonista a un piccolo Giovanni Falcone.