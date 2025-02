A Mesenzana il ricordo delle vittime delle foibe

Domenica 9 febbraio, il Comune di Mesenzana ha commemorato con grande partecipazione le vittime delle foibe e gli esuli giuliano-dalmati, in una manifestazione che ha unito riflessione, memoria e comunità.

La serata è iniziata alle 18.30 presso la struttura Giani, in piazza IV Novembre, dove si è radunato un folto numero di cittadini e autorità locali. Ha partecipato, anche se in maniera virtuale, l’europarlamentare Isabella Tovaglieri, che ha inviato un dispaccio di saluto e vicinanza. In presenza, hanno partecipato l’onorevole Stefano Candiani, l’onorevole Andrea Pellicini, Franco Compagnoni in rappresentanza della Provincia, e Simone Castoldi, Presidente della Comunità Montana Valli del Verbano. Erano inoltre presenti molti sindaci del territorio, il Luogotenente Roberto Notturno della Compagnia Carabinieri di Luino, e Don Mario, parroco di Grantola, Bosco e Montegrino. Dopo il ritrovo, un corteo ha attraversato alcune vie del centro, creando un momento di raccoglimento collettivo che ha coinvolto profondamente i partecipanti. La commemorazione si è svolta in largo Martiri delle Foibe, luogo simbolo del ricordo, dove sono stati resi omaggi e pronunciati discorsi in onore delle vittime.

Dopo la cerimonia, i partecipanti sono tornati alla struttura Giani, dove hanno condiviso una cena conviviale a base di polenta, un piatto semplice ma ricco di significato per la comunità locale. Questo momento ha rappresentato un’occasione per rafforzare i legami tra i presenti e condividere il valore della memoria in un clima di unione. A chiudere la serata, alle ore 21, il concerto della Fanfara “Angelo Vidoletti”.

La manifestazione è stata un’importante occasione per la comunità di Mesenzana di riflettere su una pagina dolorosa della storia italiana, promuovendo la consapevolezza e il ricordo delle tragedie del passato. Un evento che ha unito memoria e partecipazione, lasciando un segno profondo nei cuori di tutti i presenti.