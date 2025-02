A Saronno cantanti da tutto il mondo per la X Rassegna Internazionale di Giovani Voci Liriche

Nel fine settimana Saronno accoglie un importante appuntamento musicale con la X Rassegna Internazionale di Giovani Voci Liriche, intitolata “Un talento per Giuditta Pasta“, che si terrà domenica 16 febbraio alle 16 allo Starhotels Grand Milan, in Via Varese, 23.

L’evento, organizzato dall’Associazione Amici della Lirica Giuditta Pasta, rappresenta un’opportunità unica per giovani talenti del panorama lirico internazionale, offrendo loro una prestigiosa vetrina per esibirsi e farsi conoscere da pubblico e critica.

Il concorso vedrà la partecipazione di nove promettenti artisti provenienti da diverse parti del mondo, ognuno con il proprio talento e la propria passione per la lirica:

Aigerim Altynbek (Soprano – Kazakistan)

Hristiana Ignatova (Soprano – Bulgaria)

Jessica Pantarotto (Soprano – Canada)

Fan Zhou (Soprano – Cina)

Benedetta Mazzetto (Mezzosoprano – Italia)

Maria Sahini (Mezzosoprano – Italia)

Xu Tong (Tenore – Cina)

Geunhwa Lee (Baritono – Corea)

Xu Zhaochi (Basso – Cina)

I cantanti si contenderanno il Premio della Giuria e il Premio del Pubblico. Ad accompagnare al pianoforte gli artisti in gara sarà la M° Elisa De Luigi, mentre la rassegna sarà condotta dal M° Francesco Attardi.

Oltre alla competizione canora, la giornata offrirà anche un momento dedicato alla letteratura: l’autrice Evelina Bissoli presenterà il suo libro “Spazio calmo”, arricchendo l’evento con una parentesi culturale che spazia oltre i confini della musica.

L’ingresso è riservato ai soci dell’associazione, mentre i non soci potranno partecipare attraverso un’iscrizione giornaliera.

Per informazioni è possibile contattare la sede dell’Associazione Amici della Lirica Giuditta Pasta, situata in via San Giuseppe, 36 a Saronno, al numero 02 960 2306 o scrivendo all’indirizzo email segr.gpastasaronno@libero.it