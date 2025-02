A Saronno parità sul bilancio di previsione, che non passa

Quattro ore di discussione sul bilancio di previsione, l’appassionata difesa di sindaco, assessori e consiglieri di maggioranza sulle scelte per la città e un’arringa finale di Pierluigi Gilli non sono bastate far cambiare idea a chi nel Consiglio comunale di Saronno con il suo voto poteva essere determinante per l’approvazione del bilancio di previsione, che infatti non è passato.

Parità assoluta tra i voti favorevoli e i contrari: 12 a 12, con l’astensione della presidente del Consiglio comunale Marta Gilli.

Il bilancio potrebbe essere riportato in approvazione entro il 28 febbraio, ma se non cambieranno le condizioni, numeriche e politiche, del Consiglio comunale, difficilmente si potrà avere un esito differente.

(immagine di repertorio)