Aggressione all’uomo del trenino dei Giardini Estensi, la Lega di Varese: “Servono più agenti di polizia”

«L’aggressione al gestore del trenino dei Giardini Estensi, su cui noi tutti siamo saliti da bambini, è l’ennesimo fatto gravissimo, che non deve rimanere impunito e, soprattutto, non deve mai più ripetersi. Se perfino un’area simbolo della nostra città, il nostro biglietto da visita turistico e non solo, è lasciata completamente fuori controllo, la situazione è ormai fuori da ogni limite di tollerabilità. Tutto questo mentre il PD inventa telenovele su un consiglio comunale di due mesi fa»–dice il segretario della Lega di Varese Marco Bordonaro.

«L’episodio, avvenuto a pochi metri dal Municipio e da Palazzo Estense, è l’ennesimo campanello d’allarme su un problema che la Lega denuncia da tempo: la grave carenza di organico della Polizia Locale, più volte segnalata anche dai sindacati -si legge in un comunicato – . Se anche questa volta il segnale passerà inascoltato, Varese farà l’ennesimo passo indietro nel controllo e nella sicurezza del nostro territorio. I cittadini devono essere liberi di vivere la loro città senza paura, e notizie come questa danneggiano gravemente non solo il tessuto sociale, ma anche il richiamo turistico di Varese».

Il segretario della Lega ribadisce la necessità di assumere almeno 50 nuovi agenti di polizia locale in tempi brevissimi, per garantire una copertura adeguata dell’intero territorio comunale, ma che include anche i comuni di Buguggiate, Lozza e si estende dal Sacro Monte fino al Lago. «Lo Stato sta facendo la sua parte con la nuova stazione mobile dei Carabinieri in centro, il comune invece dorme. Abbiamo già avanzato soluzioni concrete per potenziare il controllo, ma al momento mancano perfino pattuglie a piedi. E pensare che una città come Varese, storicamente legata agli sport equestri, potrebbe persino permettersi un servizio di pattuglie a cavallo, dando lustro ai Giardini Estensi. Ma oggi siamo ben lontani da tutto questo».