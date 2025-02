Anziano picchiato a Varese al trenino dei giardini, arriva la denuncia

La notizia, di un anziano picchiato e ferito. L’indignazione, per un fatto avvenuto sotto gli occhi di tanti, e che ha fatto girare le spalle ai più. E ora anche le indagini della polizia di Varese scattate dopo la denuncia contro ignoti presentata dall’anziano.

Il fatto è avvenuto come si accennava negli scorsi giorni nel pomeriggio di domenica, verso le 16, nel retro della villa Mirabello dove da una vita c’è l’attrazione per i bambini che viene gestita dall’anziano. L’uomo riprende un ragazzotto che sta sul trenino dedicato ai piccoli. Il giovane sgridato invece di scusarsi e andarsene aggredisce l’anziano e gli frantuma una costa.

L’uomo inizialmente non presenta denuncia: arrivano in pochi minuti le Volanti chiamate da qualcuno degli astanti ma non trovano nessuno: l’aggressore faceva parte di un gruppo di giovanissimi notato da alcuni testimoni. Ora, con la denuncia che la polizia conferma di aver ricevuto, sono partite le indagini, e dunque gli accertamenti di polizia giudiziaria che in contesti simili si avvalgono sì di sommarie informazioni testimoniali, ma anche di accertamenti tecnici sulle telecamere presenti nel tragitto che una persona può aver fatto a piedi per allontanarsi dal luogo dove si è consumato il reato, che è quello di lesioni.