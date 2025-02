Anche Vergiate aderisce a “M’illumino di meno”

Anche nel 2025 il Comune di Vergiate conferma il suo impegno per la sostenibilità ambientale aderendo alla settimana di M’illumino di meno, l’iniziativa promossa da Rai radio2 Caterpillar per sensibilizzare la cittadinanza su stili di vita più sostenibili e sul risparmio energetico. Quest’anno il tema centrale sarà la “fast fashion”.

Gli appuntamenti di M’illumino di meno a Vergiate

Il Comune di Vergiate ha organizzato una settimana ricca di eventi per aumentare la consapevolezza riguardo ai rischi per l’ambiente legati alla “moda veloce” nell’industria dell’abbigliamento e proporre alcune soluzioni alternative grazie alle quali trovare il proprio stile in modo più sostenibile.

Si comincerà domenica 16 febbraio alle 15:00 con il mercatino solidale di vestiti usati in buono stato a cura del comitato Laudato Si Cherìt di Vergiate e della Caritas , l’appuntamento sarà all’oratorio di Vergiate.

Giovedì 20 febbraio alle 20:45, è invece in programma un incontro rivolto ai cittadini organizzato dal Comune di Vergiate e Legambiente. Nel corso della serata si parlerà degli scarti tessili e del perché sono un pericolo per l’ambiente, della “fast fashion” e di cosa si può fare per risolvere questo problema. L’evento inaugurerà la raccolta sperimentale di una piccola quantità di materiale tessile adatto per essere riutilizzato nella produzione di materiale edile: un’iniziativa che rientra nel progetto Ecotess (per l’economia circolare nella filiera tessile).

A chiudere la settimana di M’illumino di meno sarà la consueta Marcia per la Terra venerdì 21 febbraio dalle 18:00. Il corteo partirà dalla cappelletta di Sant’Eurosia e percorrerà le vie del paese. Durante il suo passaggio, è stato chiesto ai commercianti di spegnere le luci non necessarie per almeno un minuto. Alla passeggiata parteciperanno gli studenti delle scuole del territorio, i volontari del Parco del Ticino e della Val Grande, il Consiglio comunale dei ragazzi e il Cag (Centro di aggregazione giovanile). Arrivati in piazza Baj, verranno spente le luci e il signor Boscarini con la sua “Isola energetica” mostrerà fonti di energia alternativa.

«Sensibilizzare le nuove generazioni, perché possano cambiare le cose»

Il corteo in piazza Baj durante una scorsa edizione della Marcia per la Terra

L’adesione rientra nel progetto #vergiateperlambiente, il contenitore di iniziative ambientali del Comune che negli anni ha visto Vergiate distinguersi anche a livello nazionale. Lo scorso anno, infatti, il Comune ha ottenuto un prestigioso riconoscimento tra le migliori tre attività nella categoria amministrazione pubblica per la Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (Serr). A queste azioni si affianca l’impegno continuo con “Puliamo Vergiate”: la storica adesione alla “Giornata regionale del Verde Pulito”.

«Facciamo molto – commenta l’assessore all’Ambiente, Istruzione e Politiche giovanili di Vergiate Stefania Gentile – e sensibilizziamo molto su questi temi soprattutto a partire dalla più tenera età poiché crediamo che le nuove generazioni debbano essere aiutate sin da adesso a cambiare le cose: la raccolta differenziata decine di anni fa poteva apparire cosa impensabile eppure oggi contribuisce a guardare alla nostra Terra con rispetto, ma non basta, occorre fare ancora molto».