Antonella Scolamiero nominata commissario prefettizio di Saronno

A seguito delle dimissioni presentate il 19 febbraio scorso da diciassette consiglieri comunali del Comune di Saronno, il prefetto di Varese Salvatore Pasquariello, nelle more dell’adozione del decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento, ha sospeso il Consiglio e ha nominato la dottoressa Antonella Scolamiero (nella foto, cortesia Tusciaweb), Prefetto in quiescenza, Commissario prefettizio per la provvisoria amministrazione.

La decisione come si accennava riguarda le dimissioni rassegnate in prima battuta dal sindaco Augusto Airoldi sulla scorta dell’impossibilità ad approvare i conti pubblici della città, e successivamente divenuta atto esecutivo a seguito delle dimissioni in blocco della maggioranza dei consiglieri comunali.

Ora il compito del Commissario prefettizio è quello di gestire l’ordinaria amministrazione del comune, per traghettarlo da qui al giorno delle prossime elezioni, di solito nel periodo che precede l’estate.