Arrestato a Busto Arsizio uno spacciatore. aveva droga e 500 euro in contanti

Nel pomeriggio di venerdì 7 febbraio, gli agenti della Polizia di Stato di Busto Arsizio hanno arrestato un uomo di origine straniera per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Durante la perquisizione, sono stati sequestrati 500 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, considerati provento dell’attività illecita, insieme a tre panetti di hashish da 100 grammi ciascuno e a diverse dosi di cocaina.

L’operazione è iniziata quando gli agenti hanno notato l’uomo mentre scavalcava la recinzione di uno stabile abbandonato nei pressi della chiesa dei Santi Apostoli, in via Genova. Fermato per un controllo, l’uomo è stato trovato in possesso di una patente di guida risultata rubata. Accompagnato in Commissariato, è stato denunciato per ricettazione e rilasciato.

La zona, già nota per alcune segnalazioni legate allo spaccio di droga, è stata però ancora monitorata dalla Polizia: dopo essere stato rilasciato, l’uomo è tornato nello stesso stabile abbandonato, dove è stato colto in flagrante mentre spacciava sostanze stupefacenti. Nonostante un tentativo di fuga, è stato però bloccato dagli agenti.

Dopo l’arresto e il giudizio di convalida, il soggetto è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere.