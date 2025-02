Arriva il Carnevale di Arcisate 2025

Preparati a vivere una giornata indimenticabile al Carnevale di Arcisate, che si terrà l’8 marzo 2025. Una festa ricca di allegria, colori, sapori e divertimento per tutta la famiglia.

IL PROGRAMMA

Ore 11:00 – La giornata inizia con la magnifica sfilata dei carri allegorici che prenderà il via da via Comolli di Brenno Useria. I carri, adornati con creatività e maestria, attraverseranno il centro di Arcisate, fermandosi davanti al municipio per una presentazione speciale che incanterà grandi e piccini. Successivamente, la sfilata proseguirà verso la stazione FFS, offrendo uno spettacolo unico e colorato.

Ore 12:30 – Arrivo dei carri nell’area feste della Lagozza, dove sarà possibile gustare un delizioso pranzo sotto la tensostruttura, decorata a tema per l’occasione. Sarà l’opportunità perfetta per assaporare i piatti e i dolci tipici del Carnevale di Arcisate, tra cui il celebre risotto con la luganega e l’irresistibile ciumm d’Arcisà! Non perdere l’occasione di deliziare il palato con queste prelibatezze che rendono unico il nostro Carnevale.

Ore 12:30 – Nello stesso momento, prenderanno il via i giochi nel parco adiacente, con una vasta gamma di giochi e gonfiabili che garantiranno il divertimento di bambini e ragazzi per tutto il pomeriggio. In un’atmosfera spiritosa e colorata, i più giovani potranno cimentarsi in una serie di giochi piacevolissimi che, una volta superati, daranno la possibilità di ricevere un piccolo premio. Ricorda, per partecipare è indispensabile l’iscrizione gratuita presso l’info point.

Ore 15:00 – Nel cuore dell’area feste, si terrà uno spettacolo di magia che lascerà a bocca aperta grandi e piccini. Lasciati incantare dalle abilità dei maghi e vivi un momento di pura meraviglia e stupore.

Non perdere l’occasione di partecipare a questa fantastica giornata di festa, tradizione e divertimento! Il Carnevale di Arcisate 2025 ti aspetta con il suo spirito ineguagliabile e il suo inconfondibile tripudio di colori. Ti aspettiamo ad Arcisate per celebrare insieme questa straordinaria ricorrenza!

Consigliamo di arrivare con il treno, la festa è a fianco alla stazione.