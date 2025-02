Basket e inclusione: una serata di sport e condivisione tra Vharese e Basket 7 Laghi

Nel mondo dello sport ci sono incontri che vanno oltre il semplice risultato sul tabellone. La recente sfida amichevole tra Vharese e la formazione Under 19 del Basket Sette Laghi Gazzada ne è stata un esempio perfetto: un evento all’insegna della passione, del fair play e dell’inclusione, che ha regalato ai presenti una serata di grande pallacanestro e valori condivisi.

La società Basket Sette Laghi Gazzada ha nuovamente dimostrato la propria sensibilità e apertura, accogliendo con entusiasmo l’invito a questo match speciale. Non è la prima volta che la formazione gialloblù partecipa a incontri di questo tipo, confermando il proprio impegno nel promuovere un basket accessibile a tutti.

Sul parquet, i ragazzi di Vharese hanno messo in campo grinta e determinazione, affrontando con energia e voglia di misurarsi la giovane e talentuosa selezione di Gazzada. Tra i protagonisti della serata per Vharese, spiccano Alessio Beati, Omar Carobene, Julio Tagliasacchi, Saliou Gasama, Stefano Arsena, Matteo Galli, Matteo De Marchi, Vincenzo Virardi, Anuar Elkoutize e Luca Monti.

L’incontro, combattuto e ricco di belle giocate, si è svolto in un clima di grande rispetto reciproco, dimostrando che lo sport è prima di tutto una scuola di vita. Al di là del punteggio finale, il vero obiettivo della serata era offrire un’opportunità di crescita e condivisione, elementi essenziali della pratica sportiva.

La società di Gazzada si è dimostrata, ancora una volta, un modello di accoglienza e disponibilità, permettendo ai giocatori di Vharese di vivere un’esperienza importante sia dal punto di vista tecnico che umano.

Coach Tavian ha espresso il proprio ringraziamento alla società Gazzada per la sensibilità dimostrata, sottolineando il valore di eventi come questo per favorire l’inclusione e la crescita sportiva. Ha inoltre elogiato l’allenatore Fabrizio Balestrieri per la capacità di trasmettere ai suoi giocatori l’importanza di momenti di confronto e condivisione.

Un plauso va a entrambe le squadre per l’impegno e la passione messi in campo, ma soprattutto alla società Basket Sette Laghi Gazzada, che con la sua apertura e generosità continua a dimostrare come il basket possa essere un potente strumento di inclusione e crescita per tutti. Un esempio da seguire, affinché lo sport rimanga un territorio di incontro e condivisione senza barriere.

L’auspicio è che iniziative di questo genere possano moltiplicarsi, coinvolgendo sempre più realtà sportive della provincia di Varese, affinché lo sport continui a essere un linguaggio universale di unità e integrazione.