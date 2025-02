Bike Trail Adventure, due percorsi tra Gavirate e il Lago Maggiore

Il fine settimana dell’8 e 9 marzo è quello dedicato al Campo dei Fiori Trail, il tradizionale appuntamento con la disciplina podistica sulla lunga distanza che ha nelle pendici della montagna un luogo perfetto per essere affrontata. Ma sabato 8 il villaggio di partenza posizionato sul lungolago di Gavirate ospiterà anche un’altra manifestazione: la prima edizione della Bike Trail Adventure per gli amanti della bicicletta.

Nell’occasione gli organizzatori della Campo dei Fiori Outdoor Asd, in collaborazione con All4Cycling, propongono un’esperienza a pedali che porterà i partecipanti a esplorare la porzione del Varesotto tra Gavirate e il Lago Maggiore. Non si tratta di una gara ma di un raduno ciclistico senza né cronometro né classifiche aperto a 200 persone (obbligatorio il certificato medico o agonistico o non agonistico ma ad elevato impegno cardiovascolare).

Si potranno utilizzare biciclette di diverso tipo: dalle moderne gravel a quelle da ciclocross, dalle mountain bike sino alle e-bike a pedalata assistita da utilizzare su uno dei due percorsi disegnati per l’occasione. Il “medio” misura 43 chilometri con dislivello positivo di 700 metri, il “lungo” prevede 63 chilometri e dislivello di 700 metri.

La partenza sarà data “alla francese”: chiunque può decidere quando prendere il via a patto di rispettare la fascia oraria tra le 8,30 e le 9,30. Due i ristori previsti (oltre ad altri servizi) a Capronno di Angera (azienda agricola “Natura in moto”) e al villaggio del trail a Gavirate. Una volta rientrati sul lungolago di Gavirate, i ciclisti potranno assistere all’inaugurazione della 9a edizione del Campo dei Fiori Trail: alle 15 infatti prenderà il via la gara sui 12 chilometri, la più breve.

Per iscriversi alla Bike Trail Adventure (così come al Campo dei Fiori Trail) si può utilizzare il sito web della manifestazione (CLICCATE QUI) dove sono disponibili anche le cartine con i percorsi della pedalata.