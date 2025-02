Busto Arsizio celebra il Giorno del Ricordo

La città di Busto Arsizio non dimentica le vittime delle foibe e la tragedia dell’esodo di cittadini italiani dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia e celebra il Giorno del Ricordo, che ricorre lunedì 10 febbraio, con alcune iniziative, organizzate in collaborazione con gli istituti scolastici cittadini riuniti nel tavolo “La storia ci appartiene” e la Parrocchia SS Apostoli Pietro e Paolo di Borsano.

Lunedì 10 febbraio:

ore 9.00 Chiesa SS Pietro e Paolo – piazza Don Antonio Gallarini – Borsano:

Santa Messa;

ore 9.45 spazio dedicato a don Emerico Ceci – via Giuliani e Dalmati – Borsano:

omaggio floreale alla statua di san Biagio;

ore 10.30 parco Norma Cossetto – via Foscolo:

saluti istituzionali e lettura teatralizzata degli alunni del liceo Artistico Coreutico-Musicale Candiani Bausch;

ore 11.00 aula Ali della Libertà – piazza Trento Trieste:

presentazione progetto di architettura “La casa del Ricordo” e momento musicale a cura degli alunni del liceo Artistico Coreutico-Musicale Candiani Bausch

In serata, alle ore 20.45 presso l’Aula Magna della Croce Rossa Italiana in Via Savona 2 si svolgerà un incontro sulla Giornata del Ricordo, a cura dei Cultori Divulgatori di storia della Croce Rossa Italiana del Comitato di Busto Arsizio.