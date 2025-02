Busto Arsizio e la Pro Patria Atletica piangono la scomparsa di Romano Pinciroli

Busto Arsizio e lo sport perdono una grande figura che per decenni è stato motore instancabile di tante iniziative legate all’atletica. Romano Pinciroli è scomparso oggi, all’età di 86 anni, nella sua amata città (foto Tommaso Pasetti-Fidal).

Pinciroli è stato per molti anni presidente dell’Atletica Pro Patria ed è considerato il papà della pista d’atletica di Sacconago, poi diventato stadio Giuseppe Borri per il quale si è battuto a lungo per l’omologazione. A breve, infatti, diventerà centro federale.

La sua dipartita lascia un vuoto enorme nei cuori di centinaia di bustocchi che sono cresciuti nella storica società sportiva e che lo hanno sempre visto in prima linea per l’atletica. Era stato per lungo tempo anche referente Fidal per il territorio.

Grazie al suo carattere schietto, allegro e bonario è sempre stato capace di attirare l’attenzione anche sui problemi del suo quartiere del Redentore, pungolando con immancabile ironia le amministrazioni che si sono succedute. Insieme a Mario Cislaghi e Sergio Moriggi era stato protagonista della stagione dei comitati cittadini.

Il cordoglio della Fidal Lombardia

Così lo ricorda la federazione in una nota sul proprio sito: «Lunedì triste per l’atletica lombarda. Si è spento all’alba di oggi 17 febbraio Romano Pinciroli: era nato il 5 agosto 1938, aveva 86 anni. Dirigente di lunghissimo corso legato alla storica Pro Patria di Busto Arsizio (Varese), della quale è stato presidente fino al 2011, Pinciroli è stato presidente del Comitato Provinciale FIDAL Varese e consigliere nel Comitato Regionale FIDAL Lombardia (ultimo mandato concluso nel 2016). Nei propri ruoli è stato propulsore inesauribile per la crescita dell’atletica in regione ma anche e soprattutto nell’area bustocca: in questo contesto va inquadrato il centro sportivo “Angelo Borri” in località Sacconago, inaugurato nel 2006 con la finale Oro dei Campionati di Società Assoluti e re-inaugurato nel 2020 dopo un accurato restyling che ne ha permesso, tra le altre cose, anche l’organizzazione dei Campionati Regionali Assoluti su pista 2024, quando proprio la Pro Patria ARC Busto Arsizio ha voluto celebrare Romano con un sentito premio alla carriera (nella foto, Romano è il quinto da sinistra) e un immenso “grazie”. Le esequie saranno celebrate giovedì 20 febbraio alle ore 11:00 presso la chiesa parrocchiale del Santissimo Redentore a Busto Arsizio (Varese).

Il presidente Luca Barzaghi, il Consiglio Regionale FIDAL Lombardia e tutta l’atletica lombarda abbracciano con affetto la famiglia Pinciroli ed esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa di uno stimato dirigente.

