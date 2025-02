Cittadini di buona volontà cercansi a Biandronno: riunione per la nascita del Comitato di prossimità

Il prossimo 6 febbraio si terrà a Biandronno, in Sala Consiliare, un incontro dal titolo “Comitato di prossimità”.

L’idea dell’amministrazione cittadina sostenuta dall’Associazione culturale Pensarbene parte dalla volontà di mettersi a disposizione della collettività con idee e contributi.

«L’esperienza di tanti volontari, l’esperienza di Cittadinanza Attiva che molti di noi fanno donando il sangue, soccorrendo le persone in difficoltà nel pieno di un violento temporale, prendendosi cura di monumenti pubblici, offrendo ai giovani occasioni per fare sport, musica ecc. ecc. parlano chiaro – spiegano gli organizzatori – e dicono inequivocabilmente che non è vero che non possiamo fare niente. Possiamo migliorare la nostra vita, possiamo stare e sentirci meglio se smettiamo di delegare, se smettiamo di lamentarci e, rimboccandoci le maniche, iniziamo a prenderci cura del luogo dove abitiamo e di chi ci sta vicino. E’ il modo più semplice ed efficace per migliorare la nostra stessa vita. Chi fa volontariato, cittadinanza attiva lo sa, ma lo possiamo capire tutti: basta che proviamo a fare come loro».

L’appuntamento è per il prossimo 6 febbraio alle ore 21.