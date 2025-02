Clara incanta sul palco dell’Ariston: il vestito mozzafiato, la nuova Farmacia a Sanremo e il tifo di Travedona

Clara Soccini, la giovane artista originaria di Travedona Monate, è tornata sul palco del Festival di Sanremo per la 75ª edizione, questa volta con il brano “Febbre“, un pezzo che segna un nuovo capitolo della sua carriera musicale. Dopo il successo ottenuto nel 2024 con “Diamanti Grezzi” e la vittoria a Sanremo Giovani nel 2023 con “Boulevard”, Clara conferma la sua posizione come una delle voci più promettenti del panorama musicale italiano.

Galleria fotografica La prima esibizione di Clara a Sanremo 2025 4 di 12

“Febbre”, un brano che mescola diversi generi musicali, dall’orchestrale all’urban fino all’elettronica elegante, racconta le emozioni contrastanti che accompagnano la ricerca della propria identità e dei propri sogni. Clara, che ha scritto anche il videoclip del brano, descrive “Febbre” come una riflessione sui momenti difficili e sulla determinazione necessaria per perseguire i propri obiettivi, anche quando le difficoltà sembrano sopraffarci.

Un abito Roberto Cavalli per la serata inaugurale

Nella serata di apertura del festival, Clara ha indossato un abito custom made di Roberto Cavalli, un omaggio alla sua eleganza e al suo stile sempre più definito. La scelta di un look firmato dal direttore creativo Fausto Puglisi, con un tessuto ghiaccio che valorizza la silhouette, è il preludio a una partecipazione al festival che promette di affascinare anche dal punto di vista visivo.

“The Sound of Silence” con Il Volo

Un altro momento di grande attesa è quello in cui Clara si esibirà, il 14 febbraio, nella serata delle cover, con “The Sound of Silence” accompagnata da Il Volo. Questo brano, che ha conquistato il cuore di generazioni di ascoltatori, permetterà alla giovane cantante di esprimere una parte più intima della sua voce, grazie alla collaborazione con il trio che lo scorso anno ha celebrato i suoi 15 anni di carriera con uno speciale concerto all’Arena di Verona.

La “Farmacia dell’Amore” a Sanremo

Oltre alla sua partecipazione musicale, Clara ha voluto dedicarsi anche a un progetto sociale molto importante: l’apertura della “Farmacia dell’Amore” a Sanremo. Situato in Corso Augusto Mombello 54, questo pop-up rappresenta un luogo di incontro e sensibilizzazione sulla salute mentale, tema che Clara ha a cuore. Dal 11 al 15 febbraio, la “Farmacia dell’Amore” offre consulenze psicologiche gratuite e attività ludiche per sensibilizzare il pubblico sull’importanza della cura di sé e delle proprie emozioni.

“Sanremo è una vetrina importante per noi artisti, e ho voluto usare questa occasione per parlare di un tema che sento molto vicino”, ha dichiarato Clara, che ha sempre manifestato un impegno forte verso il benessere psicologico. La “Farmacia dell’Amore” accoglierà chiunque voglia riflettere sul proprio benessere emotivo in un ambiente sicuro e accogliente, e rappresenta un’iniziativa unica, che unisce la musica al supporto psicologico.